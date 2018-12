Guterres, difendere la dignità umana

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Un augurio per un nuovo anno ''fortunato, prospero e tranquillo'' arriva dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che ha anche invitato i cittadini e le cittadine del mondo ad impegnarsi nel 2019 a difendere la dignità umana e a ''costruire insieme un avvenire migliore''. ''L'anno scorso - ha ricordato Guterres - in questa stessa occasione io avevo lanciato l'allerta rosso per alcuni danni che avevo elencato. Gli stessi persistono ancora''. ''Per molti tra noi il periodo che viviamo è di profonda angoscia e il mondo è messo a dura prova: i cambiamenti climatici persistono, le divisioni geopolitiche si accentuano rendendo i conflitti più difficili a risolversi. Siamo arrivati - ha detto ancora - al record di persone che migrano in cerca di sicurezza e protezione''.