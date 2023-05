Gustavo Dudamel lascia la direzione dell'Opéra de Paris

(ANSA) - PARIGI, 25 MAG - Il direttore d'orchestra, Gustavo Dudamel, annuncia le dimissioni dall'Opéra de Paris, per "motivi personali". "A malincuore e dopo lunga riflessione annuncio le mie dimissioni dall'incarico di direttore musicale dell'Opéra de Paris per passare più tempo con la mia mia famiglia", dichiara in una nota il Maestro di 42 anni giunto nella capitale francese nel 2021 per un contratto iniziale di sei anni.

"Viviamo un'epoca che, credo, abbia profondamente e intimamente sconvolto i nostri esseri", prosegue il direttore d'orchestra venezuelano, tra i più pagati al mondo, aggiungendo: "Non ho altri progetti se non quello di stare con i miei cari", ha concluso. A febbraio, la Filarmonica di New York lo aveva, tra l'altro, nominato come futuro direttore artistico e musicale dal 2026. "Ringrazio Gustavo Dudamel la cui passione e l'immenso talento hanno dato tantissimo al repertorio della nostra istituzione", afferma in una nota il direttore generale dell'Opéra de Paris, Alexander Neef. (ANSA). .