Guerra Ucraina-Russia, ferito giornalista Gb: è in terapia intensiva

(Adnkronos) - Guerra Ucraina-Russia, ferito gravemente un giornalista britannico. Lo comunica, con un post su Facebook Iryna Venediktova, consulente legale del premier ucraino Volodymyr Zelensky. Il reporter ha subito una "frattura frammentaria dei due arti inferiori" e attualmente "è in terapia intensiva sotto controllo medico". "Intendo fare punto, in particolare, sui crimini di guerra che hanno colpito i cittadini dei nostri paesi partner - dice Venediktova- Capisco che la questione è delicata, ma conto che i leader del mondo civile si decidano il prima possibile per la No Fly Zone". "Ancora una volta, vorrei rivolgermi ai nostri partner: un cittadino del vostro paese si trovava sul territorio dell'Ucraina, svolgendo il lavoro di giornalista. Quest'uomo non era presso qualche struttura militare, che i funzionari russi prendono costantemente di mira. Non trovandosi presso una struttura militare è stato gravemente ferito. Il crimine accaduto l’abbiamo segnalato nell’apposito registro", aggiunge Venediktova.