Ucraina: si combatte per Kiev dopo una notte di bombardamenti. Zelensky annuncia l'arrivo di armi

Nuova allerta raid aerei a Kiev, con la richiesta alla cittadinanza di correre nei rifugi. È l'ennesimo allarme dopo una notte di forti combattimenti e il continuo ruggire delle esplosioni, che si sono udite sempre più vicine al centro della città. Anche verso l'alba di sono sentiti dei colpi, forse di mortaio, provenire da est, nella zona dell'aeroporto di Zhulyany.

Terza notte di guerra

La terza notte di guerra in Ucraina ha visto le forze di Kiev resistere strenuamente agli attacchi russi giunti fin dentro le mura della capitale, con il presidente Zelensky personalmente alla guida della resistenza che ha respinto l'ipotesi di una fuga negli Stati Uniti chiedendo invece all'Occidente munizioni per respingere il nemico.

Zelensky: armi da nostri partner in arrivo

"Un nuovo giorno in prima linea diplomatica è iniziato con una conversazione con Emmanuel Macron. Armi ed equipaggiamenti da parte dei nostri partner stanno arrivando in Ucraina. La coalizione contro la guerra sta funzionando" afferma questa mattina in un tweet il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

L'appello agli ucraini: difendete Kiev

Il presidente ucraino ieri si è mostrato alla tv di Stato respingendo una offerta di aiuto da parte degli Stati Uniti per lasciare la città, dove è braccato dai sabotatori russi. "La battaglia è qui, non voglio un passaggio" ha dichiarato. Il presidente ucraino ha poi lanciato un appello alla popolazione affinché non deponga le armi e difenda la capitale Kiev. Su Twitter con un video ha successivamente confermato la sua presenza nel paese e ha invitato i suoi connazionali a non crede alle fake news dei russi.

Mosca: distrutti 7 caccia e 87 carri armati di Kiev

Le Forze russe hanno annunciato di avere abbattuto sette aerei da combattimento ucraini, oltre a otto elicotteri e sette droni e di avere distrutto 87 carri armati e 28 lanciamissili MLRS (Multiple Launch Rocket System). Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, secondo quanto riporta Interfax.

Ucraini in fuga dalla guerra

Oltre 100 mila gli ucraini in fuga dalla guerra, in migliaia espatriati verso Polonia, Ungheria, Slovacchia, Moldavia e Romania.

Scontro anche all'Onu

All'Onu, intanto, la Russia ha posto il veto sulla bozza di risoluzione che chiedeva il ritiro delle truppe: 11 i voti a favore e tre astensioni tra cui quella della Cina, che ha attivato il piano di evacuazione dei suoi connazionali ed esortato al dialogo tra Mosca e Kiev.

Tagliato il rating di Russia e Ucraina

E mentre si fa strada l'ipotesi di una esclusione della Russia dal sistema Swift, S&P taglia i rating di entrambi i contendenti.

Biden annuncia fondi per l'Ucraina

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ordinato che sia immediatamente fornita all'Ucraina assistenza militare per un valore di 600 milioni di dollari. Lo scrive Interfax precisando che Biden ha pubblicato un memorandum in cui "delega il Segretario di Stato a fornire assistenza militare immediata all'Ucraina".





Macron: guerra durerà a lungo

"Questa guerra durerà a lungo" e "dobbiamo prepararci" ha detto il presidente francese Emmanuel Macron dopo aver sentito telefonicamente il presidente ucraino. "La guerra è tornata in Europa, è stata scelta unilateralmente dal presidente Putin. Sicuramente ci saranno conseguenze economiche anche per noi occidentali" ha spiegato il leader francese.