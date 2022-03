Guerra Ucraina, Cina contro Usa su stop import petrolio e gas da Russia

(Adnkronos) - Guerra Ucraina-Russia, la Cina di nuovo contro gli Usa.Pechino critica le decisioni annunciate ieri da Joe Biden con la dichiarazione che "non saranno più accettate importazioni di petrolio russo, gas e carbone" nel mezzo dell'invasione russa e torna a bocciare "tutte le sanzioni unilaterali". Fare così, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Zhao Lijian, "non ci porterà pace né sicurezza". "Provocheranno solo serie difficoltà per l'economia" dei "Paesi interessati", ha incalzato. Secondo il gigante asiatico - che ribadisce la buona cooperazione con la Russia nel settore dell'energia e insiste sul "proseguimento della normale cooperazione commerciale" con Mosca - "perderanno tutti in questo scenario" e "le sanzioni acuiranno solo la divisione e il confronto".