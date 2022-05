Bombe su scuola, "strage di civili". Mosca, è il giorno della grande parata "ma rischiamo di perdere"

"Putin non è uno stratega, è un tattico" dice Leonid Volkov, braccio destro di Navalny, principale rivale politico del leader russo, "aveva un piano che è saltato e quindi ci sarà una guerra di logoramento, lunga, senza particolari cambiamenti. Non credo che ci sarà una mobilitazione generale o una guerra atomica". Queste le sue parole durante la trasmissione tv Che tempo che fa. Ma nel mentre bombardamenti e combattimenti proseguono.

Gutierres: "Inorridito dalla strage di civili"

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, si è detto "inorridito" dal raid che ha colpito una scuola a Lugansk, uccidendo 60 persone. Si sapeva che molti civili erano rifugiati in quell'edificio. Trenta i superstiti, il presidente Ucraino Zelensky ha denunciato questo massacro presso il G7.

I mercenari russi: "Senza l'aiuto di tutti questa guerra si perde"

Il monitoraggio dei canali social Telegram del Wagner group - i mercenari russi dell’oligarca plurisanzionato Evgheny Prigozhin, noto come “cuoco di Putin”- rivela la preoccupazione sul campo: l’Ucraina ha respinto i russi dall'Isola dei Serpenti colpendo elicotteri e navi russe in modo preciso ed efficace, l'avanzata nel Donbass procede molto lentamente e gli altri fronti di battaglia, compreso l'assalto all'acciaieria Azovstal dove è asserragliato il battaglione Azov, sono costellati di difficoltà e pesanti perdite. Scrivono i mercenari di Wagner: "O ci sarà una mobilitazione generale o perderemo questa guerra". E si invocano almeno 600mila rinforzi russi in Ucraina, nel giorno in cui Mosca celebra con la grande parata la sconfitta dei nazisti nella Seconda guerra mondiale.

L'impennata dell'economia cinese vicina a quella russa

Il fatturato commerciale tra Russia e Cina nei primi quattro mesi del 2022 è aumentato del 25,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e ammonta a 51,09 miliardi di dollari. Stando ai dati diffusi da Pechino, le esportazioni cinesi verso la Russia durante il periodo bellico sono aumentate dell’11,3% in termini annuali e ammontano a 20,24 miliardi di dollari, le forniture dalla Russia alla Cina sono aumentate del 37,8%, pari a 30,85 miliardi di dollari. Se il governo di Xi Jinping mantiene una prudente vicinanza politica alle ragioni della Russia, sul fronte economico i due Paesi sono vicinissimi, e i loro interessi non paiono di certo allineati a quelli del blocco Nato.