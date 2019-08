Greta verso New York con Casiraghi sulla barca a emissioni zero

Roma, 14 ago. (askanews) - La giovane attivista per il cambiamento climatico, Greta Thunberg è partita oggi alla volta di New York per partecipare al summit mondiale sul riscaldamento globale dell'Onu, a bordo di una barca a vela a emissioni zero guidata da Pierre Casiraghi, membro della famiglia del Principato di Monaco.La traversata durerà due settimane, a bordo non ci sono bagni e cucina e l'elettricità viene fornita da pannelli solari. La svedese di 16 anni si è rifiutata di prendere un aereo per arrivare a New York per le emissioni di Co2 prodotte dal mezzo. In alcune interviste la giovane attivista ha detto che probabilmente "soffrirà il mal di mare" ma che ce la farà.Pierre Casiraghi, figlio della principessa Carolina di Monaco le ha proposto gratuitamente di imbarcarsi sul natante a impatto zero per percorrere le 3.000 miglia nautiche che separano Europa e Stati Uniti.Alla partenza Greta ha detto che negli Stati Uniti "molta gente non comprende e non accetta la scienza", "dovrò continuare a fare quello che ho fatto: ignorarli e dire quello che dice la scienza" per creare "un movimento di opinione mondiale per fare pressione sui dirigenti mondiali".