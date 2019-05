Giappone, settimanale: 'guerra fredda' tra Imperatrice e cognata

Roma, 23 mag. (askanews) - Dalle ovattate stanze del Palazzo imperiale giapponese sono emerse voci di una "guerra fredda" in corso tra la nuova imperatrice, Masako, e la principessa della corona Kiko, che è sua cognata, moglie del fratello minore dell'imperatore Naruhito, Fumihito, e primo in linea di successione. Proprio il termine "reisen", guerra fredda, è stato usato dal settimanale Shukan shincho per indicare le relazioni tra le due donne.Masako e Kiko hanno avuto parabole parallele. Masako, nata Owada, è stata una giovane e brillante donna in carriera prima id sposare Naruhito. La vita di corte le ha creato difficoltà di adattamento e per molti anni è rimasta in ombra. In particolare, il problema più grosso per Masako, è stata la difficoltà di mettere al mondo un erede. Sebbene nel 2001 sia nata Aiko, Masako non ha mai avuto un maschio. In Giappone la successione è esclusivamente in linea maschile.Dal canto suo, Kiko ha dapprima dato alla luce due figlie femmine, poi è nato il piccolo Hisahito, l'unico maschio della nuova geerazione, che ora ha 12 anni. Sarà probabilmente lui il successore di Naruhito, quando finirà l'era Reiwa.Questa situazione che vedeva Kiko in una posizione arrembante nei confronti di una Masako in difficoltà, sembra ora abbastanza rovesciata. Masako ha preso parte a tutte le cerimonie in cui era richiesta la figura dell'Imperatrice della successione finora tenute. E, al G20 che si terrà a fine giugno a Osaka, ci si aspetta di vederla particolarmente attiva.Invece Kiko è rimasta in ombra, peraltro in difficoltà per la vicenda che vede protagonista la figlia maggiore, Mako, il cui matrimonio con un borghese sta presentando difficoltà legate alla situazione finanziaria della famiglia del promesso sposo.Che tra Masako e Kiko non corra propriamente buon sangue non è cosa nuova, secondo Shukan Shincho. Nel 2012, racconta il settimanale, quando l'allora imperatore Akihito finì in ospedale perché gli fosse applicato un bypass coronarico, Kiko avrebbe annunciato la visita al suocero prima che lo facesse Masako, che se ne sarebbe lamentata, tanto che dové intervenire l'allora imperatrice Michiko a fare da paciere. Alla fine andarono tutte assieme a vedere il monarca convalescente.