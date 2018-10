Giappone, l'addio di Tokyo al mitico mercato del pesce di Tsukiji

Tokyo, 6 ott. (askanews) - Tokyo ha detto addio oggi al celebre mercato di Tsukiji, cuore della capitale e meta adorata dai turisti. Alle 6 di stamattina, la tradizionale campanella ha suonato per dare il via all'ultima asta di tonni, che si è conclusa con un applauso finale dei venditori, atto conclusivo di 83 anni di attività.Il trasferimento nel nuovo mercato di Toyosu, più moderno, meno pittoresco, segna la fine di un'epoca. La storia di Tsukiji era cominciata il 10 febbraio 1935 con l'inaugurazione di una prima parte di quello che nel dopoguerra sarebbe diventato il più grande mercato di prodotti ittici al mondo. Molti venditori e clienti si sono opposti alla chiusura, oggetto di anni di dibattiti incentrati sulle strutture vetuste e insalubri e sulla scarsa sicurezza soprattutto in termini antisismici. Ma l'ora decisa dal governo metropolitano è giunta: l'11 ottobre aprirà il mercato di Toyosu, dove non arriveranno tutti i venditori, visto che alcuni tra i più anziani hanno deciso di lasciare il mestiere, dopo la bocciatura dell'idea di creare un mini-Tsukiji nelle immediate vicinanze del mercato chiuso oggi.(fonte Afp)