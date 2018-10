Germania, un imprenditore sfida Merkel per guida Cdu

Roma, 4 ott. (askanews) - Nuova sfida in vista per Angela Merkel. Il businessman Hessian Andreas Ritzenhoff intende candidarsi alla presidenza della Cdu (Unione Cristiano-Democratica di Germania) al congresso del partito che fa capo alla cancelliera, in agenda a dicembre."Mi sembra urgentemente necessario che la CDU esprima nuovi obiettivi politici, che a breve termine porteranno a un evidente cambiamento di direzione della politica", ha detto Ritzenhoff, proprietario di una fabbrica di alluminio, ai giornalisti del gruppo Funke.L'imprenditore si è detto "preoccupato per quanto sta succedendo in Germania, in Europa e nel mondo occidentale", dove sono a rischio a suo avviso l'economia, la prosperità, la sicurezza, "ma non meno importante, la libertà di cultura e lo spirito della nostra gente".Ritzenhoff è entrato nella CDU dell'Assia solo all'inizio dell'anno. Anche un giovane universitario, Jan-Philipp Knoop, ha annunciato di volere sfidare la leadership di Merkel, alla guida del partito dal 2000. Il congresso si terrà dal 6 all'8 dicembre.