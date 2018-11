Il generale Khalifa Haftar è arrivato a Palermo per la conferenza sulla Libia ma non cena non gli altri leader

Dopo i tanti dubbi sulla sua presenza alla Conferenza internazionale sulla Libia, il generale Khalifa Haftar è arrivato a Villa Igiea, l'albergo che ospita la conferenza, dove è stato accolto dal premier Giuseppe Conte. Stretta di mano, pochi minuti di colloquio e via, il generale non parteciperà, infatti, alla cena con Conte e gli altri leader. È invece in programma, sempre a Villa Igiea, per le 23 di questa sera, il bilaterale tra il premier e Khalifa Haftar.

Un estenuante balletto di sì e no

Nelle ultime settimane il generale ha tenuto il pallino, diventando l'oggetto principale delle attenzioni della diplomazia italiana, ma anche dei russi e degli americani. In un estenuante balletto di promesse e ripensamenti. Fino al clamoroso rifiuto della vigilia, con la motivazione che certi invitati a Palermo non gli stavano bene. La sua presenza a Palermo era però troppo importante ed i contatti con Roma sono proseguiti fino all'ultimo sì, strappato al generale al fotofinish, ma con modalità non subito chiare. All'inizio, sembrava che il compromesso potesse essere un mini-summit a margine dei lavori ufficiali tra Haftar, Conte, il presidente egiziano Sisi, il premier russo Medvedev e altri leader africani. Per consentire al generale di fare presenza senza sedere al tavolo con i suoi rivali, come il Qatar e gli elementi della Fratellanza Musulmana rappresentati a Tripoli. Palazzo Chigi, in serata, ha però smentito questo tipo di 'deviazione' dal programma ufficiale. Finalmente, dopo una cronaca quasi minuto per minuto sui suoi spostamenti, da Bengasi Haftar è arrivato a Villa Igiea. Il saluto con Conte si è tramutato in colloquio, tanto da richiedere l'arrivo di un interprete. La scena è intensa: il premier gesticola, come a voler convincere l'interlocutore a cenare con tutti gli altri, mentre il generale sorride teso. "Il tuo contributo a questo summit è importante", gli dice Conte. Alla fine però, Haftar saluta e se ne va, dopo aver stretto la mano anche al ministro Enzo Moavero. La sua partecipazione a Palermo, comunque, non si conclude qui. E con il suo sbarco in Sicilia, per nulla scontato, Conte ha ottenuto un primo successo. Anche se non è ancora detto se il premier riuscirà nell'impresa di fare incontrare il generale con gli altri tre 'contendenti' della disfida libica: il premier Fayez al Serraj, il presidente del Parlamento di Tobruk Aguila Saleh ed il capo dell'Alto Consiglio di Stato Khaled al Meshri.

La lista dei partecipanti limata fino all'ultimo momento

Un'ora prima dell'avvio della Conferenza sulla Libia di Palermo una lista ufficiale dei partecipanti non era ancora disponibile. Limature sono state necessarie fino all'ultimo, in particolare per il difficile compito di portare a un tavolo comune i principali rivali libici. Ma alla fine sono 38 le delegazioni arrivate in Sicilia: 30 i Paesi, di cui 10 rappresentati da capi di Stato e di governo e 20 da ministri o viceministri. L'arrivo del generale Khalifa Haftar è stato il più incerto fino alla fine, mentre è atterrato nel pomeriggio il premier del governo di unità nazionale, Fayez Sarraj.

A Palermo 38 delegazioni, 10 capi di Stato o governo

Sono a Palermo da ieri gli altri due protagonisti di primo piano dello scacchiere libico: il presidente del parlamento di Tobruk, Aguila Saleh, e il capo dell'Alto Consiglio di Stato di Tripoli, Khaled Al Meshri. Così come il vicepremier di Sarraj, Ahmed Maitig, in rappresentanza delle potenti milizie di Misurata. Prima dell'avvio della conferenza, tutti hanno avuto incontri bilaterali con Ghassam Salame', l'inviato speciale dell'Onu in Libia incaricato di tessere la tela per una nuova road map. Tra i 'big' coinvolti direttamente nel dossier, spiccano il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, uno dei principali 'sponsor' di Haftar, insieme al premier russo Dmitri Medvedev.

Difficile mediazione

La Francia ha invece inviato il ministro degli Esteri, Jean-Yves Le Drian, preceduto da messaggi distensivi che escludono rivalità con l'Italia in Libia. Mentre Donald Trump, dopo aver affidato a Conte la cabina di regia sul Mediterraneo, ha schierato il suo inviato in Medio Oriente, David Satterfield. In forze invece tutti i Paesi limitrofi: la Tunisia con il presidente Beji Caid Essebsi, Algeria con il premier Ahmed Ouyahia, Niger con il presidente Mahamadou Issoufou e Ciad con il ministro degli Esteri Mahamat Cherif. Così come la Grecia e Malta, in prima linea sul dossier correlato dei migranti, rappresentati dai premier Alexis Tsipras e Joseph Muscat. Presente anche il premier ceco Andrej Babis, mentre gli altri europei hanno inviato viceministri e sottosegretari. A completare la lista anche la delegazione Ue, con l'Alto rappresentante per la politica estera Federica Mogherini e il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, gli inviati della Lega Araba, dell'Unione Africana, del Fondo monetario internazionale e della Banca Mondiale.