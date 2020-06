Gb stanzia 1 miliardo per scuole, debito record

(ANSA) - LONDRA, 19 GIU - Il governo Tory britannico di Boris Johnson mette sul piatto un altro miliardo di sterline extra per le scuole dell'Inghilterra, destinato a finanziare attività di recupero per gli studenti degli istituti rimasti chiusi a causa del lockdown nel quadro dell'emergenza coronavirus. L'annuncio è arrivato oggi dallo stesso primo ministro, mentre dal fronte economico i dati certificano un deficit record da 55,2 miliardi per le casse del Tesoro nel mese di maggio e un debito pubblico totale salito a quasi 2000 miliardi di sterline: per la prima volta da mezzo secolo oltre l'ammontare del Pil nazionale, sullo sfondo della necessità di assicurare l'intervento di emergenza dello Stato nell'economia rivendicato dal cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, per far fronte "al pesante impatto" della pandemia su business e famiglie. (ANSA).