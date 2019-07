Gb, il piccolo Archie battezzato al castello di Windsor

Roma, 6 lug. (askanews) - Il piccolo Archie, il figlio di Harry e di Meghan Markle - rispettivamente Duca e Duchessa di Sussex - è stato battezzato dall'arcivescovo di Canterbury nel corso di una cerimonia privata. Lo riporta il sito internet della Bbc.Archie Harrison Mountbatten-Windsor è stato battezzato di fronte a parenti stretti e amici nella cappella privata del Castello di Windsor il sabato. William e Kate Middleton, il Duca e la Duchessa di Cambridge, hanno presenziato alla funzione, ma a quanto sembra senza figli.Assente annunciata la regina, che non ha partecipato a causa di un impegno precedente. Il principe Carlo e la duchessa di Cornovaglia sono arrivati alla cerimonia in elicottero e anche la madre di Meghan, Doria Ragland, era presente. La lista completa dei venticinque invitati non è stata resa pubblica, ma Lady Jane Fellowes e Lady Sarah McCorquodale - sorelle della madre del principe Harry, Lady Diana, la principessa del Galles - sono apparse in una foto ufficiale scattata al battesimo.Un portavoce della Royal Communications ha dichiarato: "Il Duca e la Duchessa di Sussex sono felicissimi di condividere la felicità di questo giorno e vorrei ringraziare tutti in tutto il mondo per il loro costante supporto. Si sentono fortunati ad aver goduto di questo momento speciale con la famiglia e il padrino e la madrina di Archie.