Francia, parlamento approva riconoscimento figli utero in affitto

Roma, 4 ott. (askanews) - Il parlamento francese ha approvato, contro il parere contrario del governo, un emendamento che rende automatico il riconoscimento in Francia della genitorialità dei bambini concepiti con utero in affitto in Paesi dove tale pratica è legale."Se la pratica della 'gestation pour autrui' (Gpa) non è legale in Francia, lo è in altri paesi, e non è illegale per le coppie francesi ricorrere a tale pratica all'estero", ha spiegato il deputato di La République En Marche (LaRem), Jean-Louis Touraine, promotore del testo presentato da 13 esponenti della maggioranza."I bambini non sono responsabili di come vengono procreati e non devono essere penalizzati - ha aggiunto il deputato, citato dai media francesi - devono essere riconosciuti come gli altri. Sono finiti i tempi dei bastardi che non avevano gli stessi diritti dei bambini legittimi".Furiosi per il voto, i deputati nno allineati LaRem hanno gridato al tradimento: "Il governo chiederà un secondo voto", ha assicurato il ministro della Giustizia, Nicole Belloubet. "Il nostro gruppo è contrario all'utero in affitto e intende votare contro questo emendamento nella seconda votazione", ha confermato Aurore Berger a nome del presidente del gruppo LaRem, Gille Le Gendre.