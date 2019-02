Francia, maggioranza francesi vuole che 'Gilets jaunes' si fermino

Parigi, 25 feb. (askanews) - Una maggioranza di francesi (55%) vuole la fine del movimento dei 'gilet gialli', mentre la popolarità di Emmanuel Macron è in risalita, con un 32% di opinioni favorevoli secondo un sondaggio Odoxa diffuso oggi. Il rilevamento sembra indicare il superamento di uno spartiacque nell'opinione pubblica francese: solo il 23 gennaio, una lieve maggioranza di consultati da Odoxa voleva che la contestazione dei 'gilet jaunes' continuasse, mentre a novembre il movimento otteneva un'approvazione plebiscitaria, al 66%.A fronte del 55% di francesi che non vorrebbero più vedere i sabati di protesta con il loro seguito di violenze, il 45% si dice favorevole alla continuazione degli 'atti' dei gilet jaunes. Per la fine delle proteste si dichiarano soprattutto i simpatizzanti de La République en Marche (92%), della destra de Les Réepublicains (66%) e il 58% di chi si riconosce nel Partito socialista. Al contrario, i simpatizzanti del Rassemblement national di Marine Le Pen e del movimento di estrema sinistra La France insoumise appoggiano la contestazione e non ne vogliono la fine (67% e 74%).Il presidente francese, che proprio sull'ondata della nascita del 'gilet jaunes' era arrivato ai minimi di popolarità, ora appare in risalita parallelamente alla richiesta di una battutat d'arresto delle proteste. Il novo sondaggio - realizzato tra il 20 e il 21 febbraio - registra due punti percentuali in più di opinioni favorevoli e cinque rispetto a dicembre. (fonte afp)