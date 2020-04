Francia, Macron ringrazia 'eroi' che hanno salvato Notre Dame

Roma, 15 apr. (askanews) - Ad un anno esatto dall'incendio che ha devastato la cattedrale di Notre-Dame a Parigi suscitando emozione in tutto il mondo, Emmanuel Macron pubblica sui social un messaggio di ringraziamento per tutti coloro che la hanno salvata dalle fiamme e poi hanno lavorato per ricostruirla.Il momento è delicato per affrontare qualsiasi argomento diverso dalla crisi sanitaria che, ammette Emmanuel Macron, "monopolizza i nostri pensieri e le nostre vite".Ma anche la cattedrale ha i suoi "eroi", che il presidente ha tenuto a salutare. "Non dimentichiamo nulla: né l'eroica ondata di coraggio che ha salvato la cattedrale dalle fiamme, né l'enorme ondata di generosità" che è sorta nei giorni e nelle settimane seguenti, afferma. Soldati del fuoco, polizia, impiegati della diocesi, compagni, architetti ... tutti meritano, come tali, il riconoscimento della nazione", dice ancora Emmanuel Macron."E' iniziato il tempo della ricostruzione" per la cattedrale. Faremo di tutto per rispettare la scadenza di cinque anni", insiste il presidente.Il cantiere è inattivo dal 16 marzo per non far correre rischi sanitari ai lavoratori durante la pandemia di coronavirus. Il restauro stesso non è ancora iniziato, la cattedrale è ancora in fase di "assoluta emergenza" un anno dopo l'incendio del 15 aprile 2019."Se il restauro di Notre-Dame è importante per tutti noi, lo è senza dubbio anche perché è un simbolo della capacità di resistenza del nostro popolo, della sua capacità di superare le difficoltà e di recuperare", aggiunge Macron.La grande campana dalla torre sud di Notre-Dame suonerà oggi alle 20 per commemorare l'inizio dell'incendio. Questo sarà l'unico evento previsto nel cantiere.