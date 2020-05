Francia, Macron perde la maggioranza assoluta in parlamento

Roma, 19 mag. (askanews) - Emmanuel Macron ha perso la maggioranza assoluta in parlamento. Dopo mesi di voci e di trame, nel parlamento francese è nato un nuovo gruppo, composto da esponenti dell'ala più 'gauche' dei deputati eletti con La Rèpublique en Marche (LREM), il partito che fa capo al presidente francese.Come riportano i media d'oltralpe, tre anni dopo le elzioni legislative che hanno portato all'Assemblea Nazionale di Parigi 314 eletti nelle liste di En Marche, sette deputati lasciano il gruppo di maggioranza, che a questo punto non è più assoluta. Il nuovo gruppo "Ecologia, democrazia e solidarietà" è guidato da ex fedeli di Macron, tra loro spicca Cedric Villani, ex candidato dissidente alla carica di sindaco di Parigi.Ora a Palazzo Bourbon ci sono 288 macronisti, giusto uno in meno della soglia di maggioranza assoluta che è di 289 deputati.Il partito presidenziale dovrebbe comunque poter contare su una solida alleanza con i deputati di MoDem, a compensare la fuoriuscita in un momento a dir poco delicato.