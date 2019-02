Francia, domani manifestazione di 14 partiti contro antisemitismo

Roma, 18 feb. (askanews) - In risposta all'escalation di atti antisemiti in Francia, l'ultimo dei quali l'aggressione dei gilet gialli sabato scorso al filosofo Alain Finkielkraut, 14 partiti politici hanno organizzato per domani manifestazioni a Place de la République, a Parigi, e in tutta la Francia.Oggi il leader socialista Oliver Faure ha invitato il presidente Emmanuel Macron a partecipare all'iniziativa, chiedendo di emulare quanto fece Francois Mitterrand il 14 maggio del 1990, partecipando a una grande manifestazione contro razzismo e antisemitismo indetta a seguito della profanazione di un cimitero ebraico. Tuttavia, secondo fonti dell'Eliseo citate dall'emittente Bfmtv, Macron non parteciperà, ma affronterà la questione mercoledì nel suo discorso in programma al Consiglio rappresentativo delle istituzioni ebraiche in Francia.In piazza domani a Parigi ci sarà il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Marc Fesneau, del partito centrista MoDem alleato di governo di Macron. "La volontà del governo è di essere presente per marcare l'unità nazionale", ha detto il ministro ai microfoni di Europe 1, sollecitando "un'immagine forte".Quattordici partiti, tra cui La République en marche, Les Républicains, il PS, hanno lanciato giovedì scorso un appello contro l'antisemitismo, intitolato "Basta!". Il partito France Insoumise, guidato da Jean-Luc Mélenchon, che ha denunciato di non essere stato ufficialmento invitato, ha annunciato che firmerà l'appello.Il Rassemblement national di Marine Le Pen non è stato invitato, ma il delegato nazionale Jean-Lin Lacapelle ha fatto sapere che "chi vorrà andrà".(con fonte Afp)