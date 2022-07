Francia, annunciata la composizione del nuovo governo

Roma, 4 lug. (askanews) - Su proposta del presidente del consiglio dei ministri Elisabeth Borne, è stata annunciata la composizione del nuovo governo francese che si riunirà per un primo consiglio dei ministri col presidente Macron oggi pomeriggio alle 16.I ministri sarannoSig. Bruno LE MAIRE, Ministro dell'Economia, delle Finanze e della Sovranità Industriale e Digitale; Sig. Gérald DARMANIN, Ministro dell'Interno e d'Oltremare; la Sig.ra Catherine COLONNA, Ministro per l'Europa e gli Affari Esteri; Sig. Éric DUPOND-MORETTI, Ministro della Giustizia; Sig. Sébastien LECORNU, Ministro delle Forze Armate; Sig. Olivier DUSSOPT, Ministro del lavoro, piena occupazione e integrazione; Mr. Pap NDIAYE, Ministro dell'Educazione Nazionale e della Gioventù; Sig.ra Sylvie RETAILLEAU, Ministro dell'Istruzione Superiore e della Ricerca; Sig. Marc FESNEAU, Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare; Sig. Christophe BÉCHU, Ministro per la Transizione Ecologica e la Coesione Territoriale; Sig.ra Agnès PANNIER-RUNACHER, Ministro per la Transizione Energetica; Sig.ra Rima ABDUL-MALAK, Ministro della Cultura; Sig. François BRAUN, Ministro della Salute e della Prevenzione; Sig. Jean-Christophe COMBE, Ministro della Solidarietà, dell'Autonomia e dei Disabili; Sig. Stanislas GUERINI, Ministro della Trasformazione e del Servizio Pubblico; Sig.ra Amélie OUDÉA-CASTÉRA, Ministro dello Sport e dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Sono nominati Ministri Delegati:Al Primo Ministro:Sig. Olivier VÉRAN, responsabile del Rinnovamento Democratico, portavoce del governo; il Sig. Franck RIESTER, Responsabile dei Rapporti con il Parlamento; Sig.ra Isabelle ROMA, Responsabile Parità tra donne e uomini, Diversità e Pari Opportunità; Con il Ministro dell'Economia, delle Finanze e della Sovranità Industriale e Digitale:Sig. Gabriel ATTAL, Responsabile dei Conti Pubblici; Sig. Roland LESCURE, responsabile dell'industria; il Sig. Jean-Noël BARROT, responsabile della Transizione Digitale e delle Telecomunicazioni; la Sig.ra Olivia GRÉGOIRE, Responsabile Piccole e Medie Imprese, Commercio, Artigianato e Turismo; Con il Ministro dell'Interno e dei Territori d'Oltremare e il Ministro per la Transizione Ecologica e la Coesione Territoriale:la sig.ra Caroline CAYEUX, responsabile degli enti locali; Con il Ministro dell'Interno e dei Territori d'Oltremare:Sig. Jean-François CARENCO, responsabile dei Territori d'Oltremare; Al Ministro dell'Europa e degli Affari Esteri:Sig. Olivier BECHT, responsabile del commercio estero, dell'attrattiva e dei francesi residenti all'estero; Con il Ministro del Lavoro, Piena Occupazione e Integrazione e il Ministro dell'Istruzione Nazionale e della Gioventù:la Sig.ra Carole GRANDJEAN, responsabile dell'Istruzione e Formazione Professionale; Con il Ministro per la Transizione Ecologica e la Coesione Territoriale:Sig. Clément BEAUNE, responsabile dei trasporti; Sig. Olivier KLEIN, responsabile della città e dell'edilizia abitativa; Con il Ministro della Salute e della Prevenzione:Sig.ra Agnès FIRMIN LE BODO, Responsabile Organizzazione Territoriale e Professioni Sanitarie; Con il Ministro della Solidarietà, dell'Autonomia e delle Persone con Disabilità:Sig.ra Geneviève DARRIEUSSECQ, responsabile dei disabili. Sono nominati Segretari di Stato:Al Primo Ministro:la Sig.ra Charlotte CAUBEL, responsabile dell'Infanzia; il Sig. Hervé BERVILLE, Responsabile del Mare; Sig.ra Marlène SCHIAPPA, Responsabile Economia Sociale e Solidale e Vita Associativa; Con il Ministro dell'Interno e dei Territori d'Oltremare:Sig.ra Sonia BACKÈS, ??responsabile della Cittadinanza; Al Ministro dell'Europa e degli Affari Esteri:Sig.ra Laurence BOONE, responsabile per l'Europa; la Sig.ra Chrysoula ZACHAROPOULOU, responsabile dello Sviluppo, della Francofonia e dei Partenariati Internazionali; Con il Ministro delle Forze Armate e il Ministro dell'Educazione Nazionale e della Gioventù:la Sig.ra Sarah EL HAIRY, responsabile del Servizio Nazionale Giovani e Universale; Dal Ministro delle Forze Armate:la Sig.ra Patricia MIRALLÈS, responsabile degli Affari dei Veterani e della Memoria; Con il Ministro della Transizione Ecologica e della Coesione Territoriale:Sig.ra Bérangère COUILLARD, responsabile Ecologia; Sig.ra Dominique FAURE, responsabile della Ruralità. Il Presidente della Repubblica riunirà tutti i membri del Governo durante un Consiglio dei Ministri che si terrà alle ore 16:00.