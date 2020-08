La lettera di una mamma africana al papa, Francesco resta dalla parte degli immigrati

La lettera di una mamma africana a papa Francesco, un’indagine sociologica avviata da una pontificia università romana su come si vive la fede in Africa, Asia, Oceania al tempo del coronavirus.

Due episodi diversissimi di cronaca quasi inghiottiti dalla calura insopportabile del ferragosto, sfuggiti ai grandi circuiti dell’informazione, ma che sono apparsi su qualche organo di stampa vaticana. Il colmo sarebbe stato ignorarli anche dal mondo cattolico. Di che si tratta? E meritano questi episodi almeno una citazione mediatica?

Agli inizi di giugno fece il giro del mondo la notizia di un eccezionale intervento di chirurgia all’ospedale Bambino Gesù per separare cranio e cervello delle due gemelline originarie del Centrafrica. A sorpresa è, invece, giunta la notizia di una udienza riservata del papa alla madre

delle due bimbe, nel corso della quale papa Francesco le ha battezzate con i nomi nuovi di Maria e Francesca. Un segnale in controtendenza rispetto alle polemiche sollevate di nuovo nei confronti dei migranti accusati ora di essere portatori e responsabili del Covid-19.

Hermine Nzotto, madre delle bimbe ha scritto la propria gratitudine al papa per il battesimo e per quanto il Bambino Gesù ha fatto per le sue due figlie che ora possono essere considerate tra i bambini più fortunati della terra. Un cambiamento reso possibile dalla vicinanza manifestata da Francesco al Centrafrica fin dal 2015 quando aprì la porta santa del Giubileo sulla misericordia proprio nella cattedrale di Bangui.

Nella lettera, Hermine Nzotto racconta la sua vita di “ragazza paesana della foresta”, nata in un villaggio a 100 km da Bangui. La porta santa aperta dal papa per la mamma delle bambine è molto di più. “Battezzare le mie miracolate Maria e Francesca da Sua Santità mi dà la conferma che Dio è veramente vicino agli ultimi”. “Se domani le mie figlie potranno far parte dei bambini più fortunati della terra, cioè andare a scuola e imparare quello che ignoro e che adesso anch’io aspiro a sapere, per essere in grado un domani di leggere i versetti della Bibbia alle mie figlie, allora – scrive al papa la signora Nzotto - non è una porta santa che lei ha aperto a Bangui nel 2015 e che si è rinchiusa un anno dopo, ma ha costruito un ponte per l’eternità dove possono attraversare i bisognosi, come lo ero io, e gente di buona volontà come la squadra di medici che curano le mie inseparabili separate”.

Singolare si presenta anche la ricerca ideata dalla Pontificia Università Urbaniana.

Dai dati che saranno resi noti nelle prossime settimane “emerge grande paura ma anche speranza e forte generosità”. Per i modi e i contenuti piuttosto inconsueti rispetto alle normali indagini sociologiche si tratta piuttosto di una indagine “con uno spirito missionario” intesa cioè a vedere come viene recepita la fede e come a si vive in un tempo di prova come quello della pandemia che ha messo in discussione anche le ordinarie vite dei credenti e lo svolgimento degli stessi riti cristiani.

“A volere questa indagine – spiega il professor Elias Frank, direttore della rivista d’ateneo ‘Ius Missionale - è stato il nostro consiglio di redazione. La nostra è una università missionaria e abbiamo il desiderio di sapere in che modo i fedeli di Asia, Africa ed Oceania hanno reagito alla crisi imposta dal virus. A rendere più interessante la questione è il fatto che in questi tre continenti la presenza dei cristiani è minoranza”.

Durante la raccolta dei dati sono giunti non solo le risposte alle domande ma anche messaggi, foto e video che testimoniano come i credenti abbiano sostenuto la fede con iniziative personali e comunitarie. “Ad esempio - rivela il professor Frank- una persona dalla Corea del Sud ha scritto: anche se le strutture ecclesiali sono state chiuse, noi siamo la chiesa e noi dobbiamo rimanere aperti. Poi ci è giunta una foto bellissima di un neonato in braccio a suo padre che simboleggia la speranza, che inneggia al futuro”.

In molti “ci hanno confidato di aver perso ogni mezzo di sussistenza. Cose dolorose da leggere. Però, nello stesso tempo, le stesse persone raccontano di una grande generosità riversata nei confronti degli altri. Dall’India è stata inviata una foto che narra di una diocesi che ha creato un comitato per aiutare chi non ha più nulla, chi ha perduto i mezzi per sopravvivere”. Un ottimo segno per la Chiesa perché, dice il professor Frank, “la fede è viva se c’è la carità. Se non c’è la carità la Chiesa è solo ritualità”.