Per i distratti dall’accanimento pubblicitario ostile, ispirato alle politiche salviniane doc o a suoi imitatori nei confronti degli immigrati, è accaduto qualche giorno fa qualcosa di insolito e grande benché ridotto rispetto alla scala nazionale. E’ stato firmato per la prima volta nella controversa politica italiana dell’accoglienza agli immigrati un protocollo di intesa tra il Comune e la Diocesi di Santa Severa. Solo apparentemente un fatto locale perché all’origine dell’intesa c’è lo zampino di Francesco. E’ stato lo stesso papa a dare alla vicenda un rilievo internazionale, parlandone al termine dell’Angelus di domenica nel quale il papa in poche parole ha riassunto il fatto e il suo significato.

“Desidero porgere il mio sentito ringraziamento al Comune e alla Diocesi di San Severo in Puglia – ha detto il pontefice - per la firma del protocollo d’intesa avvenuta lunedì scorso 28 ottobre, che permetterà ai braccianti dei cosiddetti “ghetti della Capitanata”, nel foggiano, di ottenere una domiciliazione presso le parrocchie e l’iscrizione all’anagrafe comunale. La possibilità di avere i documenti d’identità e di residenza offrirà loro nuova dignità e consentirà di uscire da una condizione di irregolarità e sfruttamento. Grazie tante al Comune e a tutti coloro che hanno lavorato a questo piano”.



Che c’entrasse Francesco in questo lavoro silenzioso per ripristinare il principio di dignità dovuto a ogni persona, immigrati compresi, che è stata dimenticata mettendo al primo posto della contesta politica chiacchiere di sapore razzista come “prima gli italiani” o porti chiusi alle navi che salvano immigrati in mare, ingenerando paura, se n’è avuta conferma dalla presenza alla firma dell’intesa lo scorso 28 ottobre del cardinale Konrad Krajewski, “Elemosiniere del Papa”. Il porporato era stato inviato in missione da Francesco nella regione pugliese e in altre regioni per trovare soluzioni giuste umane alla condizione lavorativa di migliaia di immigrati, parecchi dei quali operanti in condizione di semi schiavitù facilitata anche dalla loro condizione di irregolari e clandestini senza diritti.

Che tornano buoni comunque a datori di lavori senza scrupoli nei mesi di massima necessità lavorativa per la raccolta stagionale dei pomodori, l’oro rosso dell’agricoltura italiana. L’intesa riguarda i senza tetto presenti nella zona urbana e i migranti che dimorano nel Gran Ghetto di San Severo e a Borgo Mezzanotte.

E’ noto, anche per episodi tristi di cronache che hanno registrato morti e incendi nelle baraccopoli dei lavoratori stagionali, che nel Gran Ghetto di San Severo si affollano centinaia di Immigrati che in alcune settimane estive superano anche il migliaio. Una ricerca di medici senza frontiere aveva accertato da diversi anni che tali immigrati “vivono in situazioni estreme, non hanno neanche il diritto ad una degna abitazione, contraggono malattie a causa della situazione igienica e della scarsa alimentazione. Sebbene arrivino in Italia in buone condizioni di salute, i lavoratori stranieri si ammalano per le durissime condizioni lavorative. Si ammalano perché quando rientrano dai campi non hanno acqua potabile da bere, né luoghi asciutti e salubri in cui stare”.



L’intesa offre una prima e immediata risposta alle condizioni di invisibilità sociale che “ pur esistendo da decenni, salvo balzare ciclicamente agli onori della cronaca locale e nazionale, non riescono ad ottenere alcuna dignità formale di presenza sul territorio. Molti, infatti, sono i senza tetto e i lavoratori migranti che non possono permettersi un alloggio e che, per tale motivo, non possono ottenere il riconoscimento della residenza nel territorio, inibiti, dunque, nell’accesso ai servizi minimi e costituzionalmente garantiti: primo fra tutti il diritto alla salute”.

Per tale ragione, la Diocesi di San Severo e l’Amministrazione Comunale hanno inteso dare “testimonianza di vicinanza concreta a tali situazioni” mediante la sottoscrizione di un protocollo d’intesa che consentirà a coloro che si trovano “in situazioni di povertà e di sfruttamento, di poter eleggere un domicilio fittizio presso le parrocchie e gli uffici diocesani che ne manifesteranno la volontà, al fine di poter ottenere il riconoscimento della residenza sul territorio da parte degli Uffici Anagrafici comunali. Questo consentirà loro di riemergere dalla situazione di invisibilità e riottenere pari dignità rispetto ai loro concittadini, avviando un percorso di integrazione e riscatto”.

E’ curioso che le richieste di Francesco alla politica che va ripetendo da tempo in risposta alle sfide delle migrazioni contemporanee - riassunte nel messaggio per la recente Giornata mondiale del migrate e del rifugiato in quattro verbi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare - siano rimaste lettera morta o recepite solo in misura risibile dalle legislazioni mondiali e italiane. Perciò e senza proclami è passato dalle parole ai fatti. Il vescovo e il sindaco di san Severo hanno assicurato che altri comuni del circondario hanno già chiesto particolari dell’intesa per adattarla e riprodurla in altri comuni. E l’interesse sembra stia contagiando anche realtà diocesane ed enti locali in altre parti d’Italia.

Il primo passo a sorpresa per cui Francesco ha ringraziato, potrebbe trasformarsi in una marcia concreta e senza alterigia perché la gente italiana, risvegliata alle sue radici cristiane, possa trovare il coraggio di invertire la piega pericolosa nei confronti dell’immigrazione, avvelenata e distorta dall’interesse elettoralistico di tanti politici.