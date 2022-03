Francesco: "Fermare il massacro in Ucraina". L'invito all'accoglienza dei rifugiati

Un nuovo appello di Francesco in nome di Dio a finire la guerra in Ucraina puntando, invece, sul negoziato e nel frattempo garantendo corridoi umanitari effettivi e sicuri. In apparenza nessuna novità in questo ennesimo appello di Francesco per la pace in Ucraina, ma di nuovo c’è che il papa non raccoglie provocazioni e descrive in poche battute tutto l’arco delle sofferenze che il conflitto provoca nei civili. L’invasione di Putin dell’Ucraina non si distingue ora da altri conflitti: è la guerra di per sé che tocca il culmine della ferocia e della violenza ovunque e comunque si combatta.

Le rispettose critiche

In questa guerra, oltre gli interessi occidentali che va a colpire più direttamente, si viene colpiti emotivamente e la si partecipa di più per il suo svolgersi in territorio europeo. Proprio per questo nervo scoperto europeo che il conflitto colpisce non sono mancate, dentro e fuori la Chiesa, velate e rispettose critiche alle parole pronunciate da Francesco finora, quasi ignorando – si osserva – chi sia l’aggressore e quindi il vero e ultimo responsabile del conflitto. Il nome di Putin – si lamenta- non è stato indicato dal papa alla pubblica riprovazione e neppure il nome della Russia è stato usato. In questo senso anche questo appello, probabilmente, non soddisfa la curiosità e la richiesta dei critici del papa non solo in questa circostanza, ma in generale per il suo governo e il suo magistero. Queste le parole del papa al termine della preghiera dell’Angelus: “Fratelli e sorelle, abbiamo appena pregato la Vergine Maria. Questa settimana la città che ne porta il nome, Mariupol, è diventata una città martire della guerra straziante che sta devastando l’Ucraina. Davanti alla barbarie dell’uccisione di bambini, di innocenti e di civili inermi non ci sono ragioni strategiche che tengano: c’è solo da cessare l’inaccettabile aggressione armata, prima che riduca le città a cimiteri. Col dolore nel cuore unisco la mia voce a quella della gente comune, che implora la fine della guerra. In nome di Dio, si ascolti il grido di chi soffre e si ponga fine ai bombardamenti e agli attacchi! Si punti veramente e decisamente sul negoziato, e i corridoi umanitari siano effettivi e sicuri. In nome di Dio, vi chiedo: fermate questo massacro!”. A ben considerare le sue parole non si può dire che la condanna della guerra in corso non sia radicale, come pure non manca il consiglio a decidersi per il negoziato piuttosto che per la continuazione delle ostilità e nel frattempo a garantire vie sicure per mettere in salvo la popolazione civile. Francesco in alcun modo è stato avversario dichiarato né competitore sui mercati con la Russia, anzi ha fatto finora egregiamente la parte che gli compete: progredire nel dialogo e nella fraternità con la Chiesa ortodossa di Mosca che conta più fedeli di tutte le altre chiese ortodosse.

Ponti tra sensibilità e culture

Le Chiese non possono essere discriminatorie ma ponti tra sensibilità, culture, storie diverse per realizzare sempre più l’ideale di fraternità universale. Il curioso sta nel fatto che tutti invocano la pace, ma quando la pace viene meno tutti credono che Dio sia dalla loro parte. E vorrebbero che anche le Chiese fossero dalla loro, magari perdendo la credibilità nella loro testimonianza evangelica. Che sia la gente di qualsiasi colore, religione, cultura, tradizione a interessare Francesco lo si comprende meglio ascoltando la seconda parte del suo appello per la pace. E’ un appello per i rifugiati che non sono soltanto gente dell’Ucraina, ma che in questo momento sono gli ucraini a segnare una speciale e immediata emergenza. “Vorrei ancora una volta esortare all’accoglienza dei tanti rifugiati, nei quali è presente Cristo, e ringraziare per la grande rete di solidarietà che si è formata. Chiedo a tutte le comunità diocesane e religiose di aumentare i momenti di preghiera per la pace. Dio è solo Dio della pace, non è Dio della guerra, e chi appoggia la violenza ne profana il nome. Ora preghiamo in silenzio per chi soffre e perché Dio converta i cuori a una ferma volontà di pace”. La pace parte dal cuore, altrimenti è improbabile e impossibile.

Precondizioni per la pace

Francesco punta a creare le precondizioni che rendano possibile la pace. Condizioni che richiedono un cambiamento di vita di ciascuno. Questo pensiero del papa è stato ancora più chiaro nell’omelia di ieri pomeriggio nella Chiesa del Gesù per ricordare i 500 anni della canonizzazione di alcuni santi emblematici nella storia della Chiesa: sant’Ignazio fondatore della Compagnia di Gesù, san Francesco Saverio primo illustre missionario gesuita, santa Teresa di Gesù carmelitana e dottore della Chiesa, san Isidoro agricoltore, san Filippo Neri animatore degli oratori. Perché se la preghiera è viva, “scardina dentro”, - ha detto il papa evocando la lezione di questi santi - ravviva il fuoco della missione, riaccende la gioia, provoca continuamente a lasciarci inquietare dal grido sofferente del mondo. Chiediamoci: come stiamo portando nella preghiera la guerra in corso?”. Passare dalle chiacchiere più o meno ideologiche alla conversione del cuore anche di fronte alla guerra. La guerra infatti è risultato delle rotture sociali che a loro volta sono frutto dei cuori di pietra, impermeabili alla fraternità.