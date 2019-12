ForumMed, oggi la giornata conclusiva: focus sulla Libia

Roma, 7 dic. (askanews) - Seconda conclusiva giornata, oggi a Roma, per i Mediterranean Dialogues, il forum di discussione organizzato dal Ministero degli Affari esteri e dall'Ispi, che vede la partecipazione di oltre 50 leader tra presidenti, capi di governo e ministri e circa 1.000 imprenditori, accademici, studiosi, esponenti delle principali organizzazioni internazionali. Grande attenzione sarà dedicata oggi alla gestione dei conflitti e delle crisi che destabilizzano il Mediterraneo, e in particolare al dossier Libia, con una sessione di dialogo apposita, che vedrà protagonisti l'inviato Onu Ghassan Salamé e il ministro degli Esteri del Governo di accordo nazionale Mohamed Taher Syala.Tra gli ospiti di oggi è prevista la presenza dell'ex inviato Onu per la Siria, Staffan De Mistura, del capo missione e "Force Commander" di Unifil in Libano, Stefano Del Col, dei ministri degli Esteri di India, Subrahmanyam Jaishankar, Algeria, Sabri Boukadoum, e Tunisia, Mohamed Sabri Bachtobji. In agenda anche un dialogo con il ceo dell'Eni, Claudio Descalzi e con il Commissario Ue per l'economia Paolo Gentiloni.Le conclusioni saranno affidate allo stesso Descalzi, al presidente dell'Ispi Giampiero Massolo, al ministro degli Esteri Luigi Di Maio e al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che terminerà i lavori.