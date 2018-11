Forum MED, focus quarta edizione sulla sicurezza condivisa

Roma, 21 nov. (askanews) - Sicurezza condivisa nelle regioni del Mediterraneo e del Medio Oriente. Una visione allargata e comprensiva degli attori che gravitano nell'area a partire dall'Iraq, che ha sconfitto l'Isis ma ancora resta instabile, alla Siria, in attesa di conoscere il suo futuro, passando per l'Iran e le sanzioni, la situazione a Gaza, il ruolo della Tunisia, le elezioni in Libia e lo Yemen. Sono questi i temi principali della quarta edizione del Forum Med- Mediterranean Dialogues, l'iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall'ISPI - Istituto per gli studi di politica internazionale dal 22 al 24 novembre.Quest'anno l'evento ospiterà nove sessioni plenarie che si occuperanno dei quattro pilastri del MED: la sicurezza condivisa, la prosperità condivisa, la migrazione e Media, scienza e cultura. Al MED 2018, considerato uno dei principali forum globali di riflessione e dialogo fra esponenti di governo, delle istituzioni, del mondo degli affari e della società civile, l'apertura dei lavori è stata affidata al presidente iracheno, Barham Salih, che parlerà alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Seguirà l'intervento del ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero Milanesi.Nelle giornate del Forum si discuterà di Egitto, di Isis e nuove ondate di estremismo, di Iran e di Qatar. Di sicurezza infrastrutturale, di disoccupazione giovanile e di Libia, dopo l'esito della conferenza di Palermo. Ospiti di spicco i rappresentanti di Paesi come la Russia, per cui sarà presente il ministro degli Esteri Sergey Lavrov (che avrà anche un bilaterale con Moavero), l'Egitto, con il capo della diplomazia Sameh Shoukry, dell'Iran, con il ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif, l'omologo tunisino Khemaies Jhinaoui e il titolare degli Esteri algerino Abdelkader Messahel, tra gli altri.Nella tre giorni di dibattiti, in un'alternanza tra sessioni plenarie e policy forum, panel e "special dialogues", si discuterà delle prospettive strategiche per il Mediterraneo allargato. Parteciperanno anche il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg e l'inviato speciale delle Nazioni Unite Staffan de Mistura. E sul futuro della regione dopo la sconfitta dell'Isis parlerà anche la ministra della Difesa Elisabetta Trenta.La conclusione dei lavori è stata affidata al primo ministro Giuseppe Conte.