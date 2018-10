Forum Cultura Pietroburgo, si discuterà impatto Coppa del Mondo

Mosca, 22 ott. (askanews) - Al forum della Cultura di San Pietroburgo si discuterà dell'impatto della Coppa del Mondo 2018 sullo sviluppo delle città russe. Il secondo tema dell'evento sarà la formazione dell'immagine del paese attraverso i media.I risultati della Coppa del Mondo saranno uno dei temi principali della sezione "Ambiente creativo e urbanistica" al VII Forum culturale internazionale di San Pietroburgo. Dal 15 novembre al 17 novembre, i partecipanti discuteranno l'impatto dei principali eventi sportivi sullo sviluppo delle città. Lo ha detto in una conferenza stampa il capo architetto di Mosca, Sergei Kuznetsov. "L'evento più importante di quest'anno per il paese è stato la Coppa del mondo" e quindi è giusto chiedersi "quanto grandi eventi sportivi influenzano la trasformazione delle città", ha detto Kuznetsov.Il secondo tema è la formazione dell'immagine delle città e del paese attraverso i media. "Questo è un lavoro con il cinema e i social network: musicisti e grandi marchi che creano pubblicità per i loro prodotti", ha spiegato.Gli organizzatori del Forum sono il Governo della Federazione Russa, il Ministero della Cultura russo e il Governo di San Pietroburgo. E quest'anno l'Italia sarà Paese ospite, con Alberto Bonisoli, ministro dei Beni e delle Attività culturali a guidare la delegazione ufficiale della Repubblica italiana, oltre a una significativa rappresentanza di attori, artisti e protagonisti del mondo della cultura italiana.L'evento riunisce ogni anno esperti culturali di tutto il mondo: star del teatro, stelle dell'opera e del balletto, registi e musicisti, personaggi pubblici, rappresentanti del governo e delle imprese e la comunità accademica. Nel 2017 il forum ha visto la partecipazione di 36 mila persone, tra cui mille ospiti stranieri, 500 eventi culturali e 200 eventi aziendali.Il forum include un programma di lavoro e una parte di festival incentrata su cittadini e turisti. Il flusso di lavoro del forum è suddiviso in 14 sezioni dedicate a musei, teatro, circo, cinema, letteratura, turismo, arte popolare, conservazione del patrimonio culturale e altre aree.