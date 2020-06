Fonti: morto il romanziere Milan Kundera

Roma, 18 giu. (askanews) - Secondo diverse fonti su twitter il grande romanziere di origine ceca Milan Kundera, autore del celeberrimo "l'insostenibile leggerezza dell'essere" sarebbe morto all'età di 75 anni a Parigi, in Francia, città dove era esule dalla metà degli anni settanta.Nato a Brno, in Cecoslovacchia), il 1º aprile del 1929, Kundera studiò letteratura e musica a Praga. Suo padre Ludvík (1891-1971) era direttore dell'Accademia musicale di Brno, la JAMU, e un noto pianista. Nel 1948 si iscrisse al Partito comunista, ma ne fu espulso nel 1950 per via di alcune critiche alla sua politica culturale ; nel 1956 fu riammesso nel partito, diventando un punto di riferimento importante nelle discussioni di quegli anni. Nel 1968 si schierò apertamente a favore della cosiddetta "Primavera di Praga", e fu per questo costretto a lasciare il posto di docente e, nel 1970, nuovamente espulso dal partito.Nel 1975 emigrò in Francia, ove ha insegnato alle università di Rennes e di Parigi, . Nel 1979, a seguito della pubblicazione de Il libro del riso e dell'oblio, gli fu tolta la cittadinanza cecoslovacca. Nel 1981, grazie a un interessamento da parte del presidente francese François Mitterrand, ottenne quella francese.Tra i suoi libri più notiLo scherzo , Il valzer degli addii , Il libro del riso e dell'oblio , L'insostenibile leggerezza dell'essere e La Festa dell'insignificanza