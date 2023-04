Finlandia al voto, Sanna Marin sfida altra donna e Petteri Orpo

Roma, 1 apr. (askanews) - Finlandia al voto domenica 2 aprile: si rinnova il Parlamento per il mandato 2023-2027. Il Paese è stato guidato negli ultimi anni da Sanna Marin (del partito socialdemocratico finlandese) e sta per aderire alla Nato. La premier, diventata un'icona della politica femminista, ha guidato la Finlandia attraverso la pandemia di Covid, raccogliendo elogi internazionali e passa alla storia anche per aver avviato il processo di candidatura all'Alleanza atlantica del suo Paese. È in pole position ma non c'è la certezza di una riconferma. Durante il suo governo è stata colpita da un piccolo scandalo per dei video personali di una serata di divertimenti con le amiche, ma i finlandesi hanno dimostrato apertura mentale.L'attuale governo di coalizione a cinque partiti comprende i socialdemocratici, il partito di centro, i verdi, l'alleanza di sinistra e il partito popolare svedese. I principali contendenti di Marin per la carica di primo ministro sono il leader del partito di coalizione nazionale di centrodestra, Petteri Orpo, e un'altra donna, la leader dell'estrema destra Riikka Purra. Orpo si dice particolarmente ottimista. "Abbiamo fatto una grande campagna, abbiamo i migliori candidati in tutta la Finlandia e siamo primi nei sondaggi, quindi sono ottimista" ha detto.Il voto anticipato è già iniziato dal 22 al 28 marzo in varie località del Paese e dal 22 al 25 marzo presso le ambasciate finlandesi. A differenza di altri paesi baltici, non esiste una soglia di sbarramento per entrare in Parlamento, ma se un partito ottiene più del 2% dei voti a livello nazionale, in futuro potrà beneficiare di finanziamenti statali.