Finlandia, Sanna Marin, 34 anni, sarà premier più giovane del mondo

Roma, 9 dic. (askanews) - Sanna Marin, 34 anni, sarà la premier più giovane del mondo, come capo della coalizione di governo in Finlandia. Ex ministro dei Trasporti è stata scelta dal suo partito Socialdemocratico per sostituire Antti Rinne che ha rassegnato le dimissioni. Dovrebbe prendere l'incarico ufficialmente questa settimana.Guiderà un esecutivo di centro sinistra formato da cinque partiti tutti guidati da donne. "Abbiamo molto lavoro da fare per ricostruire la fiducia", ha detto Marin che ha ottenuto la fiducia per un pugno di voti.Con i suoi 34 anni "batte" la giovane premier neozelandese Jacinda Ardern (39) e il capo di governo ucraino Oleksiy Honcharuk (35). "Non ho mai pensato alla mia età o al mio genere, io penso al perché sono entrata in politica e alla cose che ci hanno fatto vincere tra gli elettori", ha risposto a chi le chiedeva di commentare sulla sua giovane età.