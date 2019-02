Ue vicina alla gente: ecco programma 2019 rappresentanza in Italia

Roma, 7 feb. (askanews) - Truck tour, la "Primavera dell'Europa", Festival dello sviluppo sostenibile. E ancora Maratona di Roma e Giro d'Italia. Sono solo alcune delle iniziative della Rappresentanza in Italia della commissione europea, che oggi ha presentato a Roma il suo programma di lavoro per il 2019.Una rappresentanza, ha ricordato il capo Beatrice Covassi, "che va sui territori" ed è "vicina alla gente, non sta a Roma solo nei salotti". L'obiettivo, ha spiegato Covassi parlando a Spazio Europa, è cercare di "essere vicini a cittadini e comunità. In questa chiave anche quest'anno avremo un'iniziativa nuova, un truck tour: un camion che andrà non soltanto in zone dove non siamo stati molto - per esempio a Campobasso, in Molise, e ad Aversa, in provincia di Caserta - ma anche, raccogliendo un suggerimento che mi è arrivato da tante persone incontrate, nelle periferie. Andremo per la prima volta a Ostia e a Centocelle. Questo è un dato che mi sembra importante e che voglio sottolineare, perché lì l'Europa - in positivo e in negativo - sembra qualcosa di lontanissimo. Speriamo che a questo passo ne seguano altri".Quanto alla "Primavera dell'Europa", ha sottolineato il capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, è "un'iniziativa che vedrà Milano coinvolta e avrà eventi soprattutto nelle scuole. Eventi con i nostri 44 centri di Europa indiretta, con più di 50 centri di documentazione europea. Distribuiremo delle bandiere europee in questo contesto, proprio per seguire quello che avevamo già fatto in altre occasioni sui simboli, che sembrano banali ma sono importanti. Non esiste una legge europea sull'obbligo della bandiera, è un peccato. Vogliamo che ce ne siano di più, come ricordo e simbolo forte della nostra appartenenza"."Per il secondo anno saremo partner istituzionali del Festival dello sviluppo sostenibile, che quest'anno si svolgerà a cavallo delle elezioni europee e prevederà tantissimi incontri", ha ricordato ancora Covassi, "Questo gesto ci sembra importante perché va al di là di un semplice ecologismo o di un semplice feeling pro-natura. Lo sviluppo sostenibile è davvero una priorità trasversale, una priorità orizzontale per l'Europa e anche, chiaramente, per l'Europa in Italia. Abbiamo iniziato lo scorso anno e quest'anno prevediamo di nuovo di affiancarli: la Commissione europea ha da poco approvato un documento di riflessione sullo sviluppo sostenibile, è stato un "parto" non facile. Abbiamo vari scenari, quello più importante sarebbe avere lo sviluppo sostenibile come cartina di tornasole, come cardine anche delle future politiche intorno al quale si sviluppa tutto. Lo sviluppo sostenibile non è soltanto l'economica circolare, la lotta contro la plastica...E' anche sostenibilità sociale e sostenibilità economica. Un pacchetto molto complesso".Quando si parla di sostenibilità sociale, ha proseguito il capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, "penso anche alla 'sostenibilità di genere'. Un altro grande focus della rappresentanza sarà, come l'anno scorso, la parità di genere, un po' la Cenerentola di alcune politiche. Avremo una grande convention a Napoli il 30 marzo che si chiama "Le contemporanee": avremo donne come Emma Bonino, Mara Carfagna e una serie di testimonial d'eccezione a discutere da un lato di politiche positive, dall'altro di come fare rete e avere una piattaforma che sia l'archivio mediatico di una storia al femminile, spesso dimenticata in tutti i settori".Infine tra i temi nuovi e forti "quest'anno c'è il dialogo interreligioso: avremo un esperimento pilota nelle scuole, che partirà dalla Toscana e speriamo possa espandersi al resto d'Italia", ha sottolineato.I giovani e lo sport, infine. "Per i primi vorrei ringraziare Cinzia TH Torrini, grazie a lei abbiamo dato risposta a un concorso svolto lo scorso anno all'Istituto Silvio D'Amico per sceneggiature di pillole sui 'falsi miti' dell'Europa visti dai giovani", ha concluso Covassi, "Quanto allo sport: già lo scorso anno eravamo alla maratona di Roma, ci torneremo. Abbiamo la settimana europea dello sport e la terza edizione di 'Bici in rosa', biciclettata per ricordare l'importanza della prevenzione del tumore al seno. E anche il Giro d'Italia".