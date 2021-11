Expo Dubai celebra la Giornata mondiale dell'Infanzia

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - L'importanza di garantire i diritti dei bambini all'istruzione e a un futuro di pace e sicurezza è il messaggio lanciato da Expo 2020 Dubai in occasione della Giornata mondiale dell'infanzia, celebrata all'esposizione con eventi e iniziative dedicate ai più piccoli. A dare il via alle celebrazioni sono stati gli stessi bambini che rappresentano le tante nazionalità degli Emirati Arabi Uniti, aprendo questa mattina i portali di ingresso di Expo 2020. "Tutti insieme siamo qui per progettare il bellissimo futuro che prevediamo da Dubai per il mondo. Un futuro inclusivo, che accolga tutti", ha dichiarato la ministra dello Sviluppo Comunitario degli Emirati, Hessa bint Essa Buhumaid, durante una cerimonia alla Al Wals Plaza di Expo. Nel suo discorso, ha poi menzionato la piattaforma scolastica di e-learning sviluppata dagli Emirati Arabi Uniti in diverse lingue e gratuita, "visitata e utilizzata per scopi educativi da oltre 50 milioni di studenti nel mondo". Tra gli ospiti della cerimonia anche Gitanjali Rao, la teenager prima 'Giovane dell'anno' della rivista Time nel 2020. "Vorrei vedere un futuro in cui tutti i bambini possano avere accesso all'istruzione. Viviamo in tempi molto interessanti ma stiamo ancora affrontando molte sfide con 250 milioni di bambini che non hanno accesso all'istruzione", ha dichiarato alla cerimonia, ricordando il progetto 'Kindly' portato avanti con Unicef, che utilizza l'intelligenza artificiale per combattere il cyberbullismo in collaborazione con Snapchat, Instagram, Facebook. "La sfida di oggi continua ad essere quella di non lasciare indietro nessun bambino, di essere certi che ogni bambino abbia accesso a istruzione di qualità, alla salute mentale, che sia protetto dalla violenza", ha affermato Ted Chaiban, direttore regionale per Medio Oriente e Nord Africa di Unicef. "Oggi è speciale essere qui a Expo 2020 in rappresentanza di Unicef. Siamo orgogliosi di essere in un luogo dove i diritti dei bambini vengono rispettati e di vedere i giovani combattere per i loro diritti". (ANSA).