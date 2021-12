Expo 2030, Gualtieri: ecco le cinque ragioni per scegliere Roma

Roma, 14 dic. (askanews) - "E' un grande onore presentare la candidatura a Expo 2030 come sindaco di Roma", ha detto Roberto Gualtieri spiegando quali sono le cinque ragioni per scegliere la Capitale per l'Esposizione internazionale."Le città sono il cuore delle grandi sfide che affrontiamo, come lo sviluppo sostenibile e l'inclusività, le trasformazioni, le crisi del nostro tempo, le trasformazioni demografiche, l'immigrazione, il cambiamento climatico e ora la pandemia. Tutti elementi che hanno cambiato la relazione tra le persone e i territori".La "rigenerazione urbana è il core concept di Expo" e ha il suo focus sulla "sostenibilità, sull'innovazione e sull'inclusione". Roma "è un luogo ideale per ospitare un'Esposizione su questi temi per cinque ragioni: è una città unica, dove migliaia di anni di storia hanno plasmato l'evoluzione tra persone e territorio. E' una delle municipalità europee con più aree verdi, parchi pubblici e spazi dedicati all'agricoltura. Roma è un bastione di cultura e scienza, le contaminazioni da tutto il mondo hanno contribuito al suo sviluppo. Roma è tradizionalmente una città inclusiva e accogliente. E infine il Giubileo del 2025 manderà un messaggio forte di speranza, inclusione e solidarietà".