Etologa Goodall: pandemia causata da nostro disprezzo per animali

Roma, 11 apr. (askanews) - Jane Goodall, etologa e primatologa britannica di fama mondiale, afferma che la pandemia di coronavirus è stata causata dal disinteresse dell'umanità per la natura e dalla mancanza di rispetto per gli animali.Goodall, che è meglio conosciuto per le ricerche pionieristiche in Africa che hanno rivelato la vera natura degli scimpanzé, ha chiesto al mondo di imparare dagli errori del passato per prevenire futuri disastri.Durante una teleconferenza in vista dell'uscita del nuovo documentario del National Geographic "Jane Goodall: The Hope", l'82enne ha anche affermato che tutti possono fare la differenza.La Goodall ha detto: "È il nostro disprezzo per la natura e la nostra mancanza di rispetto per gli animali con cui dovremmo condividere il pianeta che ha causato questa pandemia, che era stata prevista molto tempo fa.Perché mentre distruggiamo, diciamo la foresta, le diverse specie di animali nella foresta sono costrette a una prossimità e quindi le malattie vengono trasmesse da un animale a un altro, e quel secondo animale ha quindi maggiori probabilità di infettare gli esseri umani poiché è costretto a stretto contatto con gli umani.