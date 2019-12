Estonia offende premier finlandese

(ANSA) - MOSCA, 17 DIC - Il ministro dell'Interno estone e leader del partito nazionalista Ekre, Mart Helme, si è scagliato contro la nuova giovane premier finlandese Sanna Marin etichettandola come "commessa" e mettendo in dubbio le sue capacità di governare in un affondo dal sapore maschilista. La presidente estone Kersti Kaljulaid è stata costretta a intervenire e a porgere le sue scuse alla Finlandia per l'intervento di Helme. Marin, 34 anni, la più giovane premier al mondo, ha detto di essere cresciuta in una famiglia non ricca e di aver lavorato come cassiera prima di studiare all'università e iniziare la carriera politica. "Sono estremamente orgogliosa della Finlandia", ha scritto Marin su Twitter. "Qui una persona proveniente da una famiglia povera può studiare e raggiungere i propri obiettivi nella vita. Una cassiera può persino diventare premier".