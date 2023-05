Per i suoi 20 anni Confindustria Romania sbarca nel Metaverso

Bucarest, 18 mag. (askanews) - Un visore, l'Oculus, e due cursori: l'immagine, il suono, l'esperienza nitida e reale di una realtà virtuale ma concreta. Confindustria Romania è sbarcata nel Metaverso. Una prima assoluta tra le rappresentanze confindustriali che proietta le aziende associate e quelle territoriali nel futuro, con un nuovo strumento tecnologico al servizio delle imprese italiane e del Sistema Paese.L'annuncio è stato dato dal presidente di Confindustria Romania Giulio Bertola nel corso del Forum Economico che si è svolto a Bucarest. E proprio Bertola ha parlato del coraggio e dell'assoluta novità dietro la decisione di sbarcare nel Metaverso."In effetti non mi risulta che ci siano altre Confindustria nel mondo che operino ufficialmente con la piattaforma del Metaverso. E' una piattaforma estremamente tecnologica, non è importante la primogenia, cioè che questo progetto nasca dalla Romania perché Confindustria è una famiglia, lavoriamo tutti sotto l'aquila.

Questa è la dimostrazione della qualità e della lungimiranza degli uomini di Confindustria ovunque si trovino nel mondo. Sicuramente è un'iniziativa che sarà pilota per altre Confindustria: più siamo distanti più la tecnologia ci aiuta ad avvicinarci, ad avere un dialogo costruttivo soprattutto in tempi brevi".La piattaforma è a tutti gli effetti una modalità prima nel suo genere di partecipazione e interazione nell'ambito del dialogo economico tra partner sia a livello associativo, sia istituzionale e per fare business: nell'ambiente virtuale, infatti, è possibile organizzare dibattiti, consulenze, eventi, presentazione di prodotti e servizi, visite guidate, appuntamenti con il presidente e le aziende associate.Un incontro che sarà possibile tramite i propri avatar, senza costi di spostamento, con un importante risparmio anche di tempo.Nelle stanze virtuali sarà possibile organizzare anche riunioni e convegni e c'è chi come la presidente di Confindustria Est Europa Maria Luisa Meroni vede le potenzialità del Metaverso anche per le 11 rappresentanze internazionali della confederazione."E' uno strumento interessante, mi ha spiazzato, non me l'aspettavo, sarà sicuramente di aiuto per chi volesse intraprendere l'internazionalizzazione oggi in Romania ma da utilizzare anche per le altre rappresentanze. E chissà se anche noi l'anno prossimo faremo la nostra assemblea di Confindustria Est Europa nel Metaverso. Uno strumento veramente innovativo e il presidente Bertola è veramente un visionario".Un'evoluzione ulteriore che coinvolge il Metaverso è quello dei Desk Romania: quelli già operativi, presso Confindustria Veneto Est e Confindustria Siracusa hanno già a disposizione le proprie postazioni virtuali e, entro l'anno saranno aperti altri Desk, da sei ad otto, in altre aree di Italia e ognuno di loro disporrà di una postazione virtuale, che permetterà l'interazione nel Metaverso con gli uffici di Bucarest di Confindustria Romania sia ai funzionari delle Confindustrie italiane sia alle imprese associate delle stesse territoriali italiane che vorranno visitare gli uffici virtuali.