Crisi ucraina, Scholz: l'adesione di Kiev nella Nato "non è in agenda". Lavrov: "Chances di accordo con l'Occidente"

Gli Stati Uniti insistono con le loro accuse verso la Russia che, a loro dire, sarebbe "pronta a sferrare un attacco aereo da un momento all'altro" contro l'Ucraina. Mosca nega e risponde accusando Washington e l'Occidente di "isteria", pur avendo dispiegato sul confine circa 100 mila soldati dei quali, del resto, non intende dar conto. Tutto questo mentre la diplomazia resta in campo e a guidarne le sorti si candida il cancelliere tedesco Olaf Scholz che si è recato a Kiev per incontrare il presidente Volodimir Zelenskij mentre a seguire volerà a Mosca per un pranzo con Vladimir Putin.

"In caso di aggressione militare, saremmo pronti a sanzioni su vasta scala, se la Russia violerà nuovamente la sovranità ucraina, sapremmo cosa fare", ha detto il cancelliere durante la conferenza stampa congiunta con l'omologo ucraino. "La sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina non sono negoziabili", ha aggiunto invitando quindi Vladimir Putin a "cogliere le offerte di dialogo". Poi ha detto con certezza, rispondendo a una domanda, che "la questione dell'appartenenza alle alleanze (dell'Ucraina) non è in agenda". "Ed è proprio per questo", ha continuato il cancelliere tedesco, "che è un po' strano osservare che il governo russo stia mettendo al centro di grandi problematiche politiche qualcosa che in pratica non è all'ordine del giorno. In un certo senso, è questa la sfida che stiamo effettivamente affrontando: che qualcosa che non è affatto il problema ora sia diventato un problema", ha spiegato.

A Zelensky del resto sta a cuore la sicurezza del suo Paese, e su questo tema sembra non avere dubbi: l'ingresso nella Nato "garantirebbe la nostra sicurezza".

Putin: espansione Nato pericolosa

Per tutta risposta il presidente Putin respinge ogni intento speculativo e sottolinea che l'espansione della Nato verso est "è infinita e molto pericolosa". Parole pronunciate a seguito di un incontro con il ministro degli Esteri Serghei Lavrov, citato dall'agenzia Tass, per lavorare sulle controrisposte da dare agli Usa e all'Alleanza atlantica in merito alle garanzie di sicurezza chieste da Mosca. Per Putin questa espansione avviene "a spese delle ex Repubbliche sovietiche, inclusa l'Ucraina". Ma per Lavrov, che risponde così a Putin, ci sono "sempre" chance di raggiungere "un accordo" con i Paesi Occidentali.

Di Maio martedì sarà a Kiev

La parola d'ordine generale resta quindi "diplomazia", a tutti i costi. Una guerra su quel fronte avrebbe delle conseguenze potenzialmente disastrose e incontrollate. Anche il ministro degli esteri italiano, Luigi Di Maio, domani si recherà a Kiev per un incontro con l'omologo ucraino. Tutti provano ad avere un ruolo in questa vicenda, proprio perché tutti hanno qualcosa da perdere.

L'obiettivo comune è portare a casa un rallentamento della tensione che sembra essere percepita altissima da molte cancellerie europee, dopo le affermazioni di Biden sull'"attacco imminente". Almeno una dozzina di esse hanno disposto infatti l'allontanamento dall'Ucraina del personale di ambasciate e consolati, riducendo al minimo il presidio diplomatico, in quello che potrebbe trasformarsi di qui a breve in un teatro di guerra. Gli Stati Uniti hanno comunicato che anche la propria ambasciata verrà evacuata di qui a 24-48 ore.

L'Ucraina chiede un tavolo con Usa e Russia

Ma stando alle agenzie internazionali, l'Ucraina prova a districarsi da questo ginepraio e, attraverso il suo ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba, fa richiesta di un tavolo internazionale entro le prossime 48 ore al quale sieda anche la Russia, mettendo sul tavolo la "trasparenza sui piani militari". E' chiaro che l'Ucraina rischia di ritrovarsi la guerra in casa, con tutto quello che può comportare. Il responsabile della diplomazia ha accusato Mosca di non aver fornito finora informazioni relativamente al dispiego delle truppe ai confini, cosa alla quale sarebbe obbligata tra l'altro dall'appartenenza all'Ocse (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa), di cui anche l'Ucraina fa parte.

Come riporta la Bbc, l'ambasciatore ucraino a Londra, Vadym Prystaiko, ha fatto parziale dietrofront rispetto alle dichiarazioni rilasciate proprio alla tv pubblica britannica nei giorni scorsi per cui Kiev sarebbe disposta a essere "flessibile" sulla sua intenzione di aderire alla Nato e questa "sarebbe una importante concessione alla Russia". In una intervista successiva il diplomatico ha sostenuto infatti che "l'Ucraina aveva un impegno costituzionale ad aderire alla Nato e dipendeva dalla 'disponibilità della stessa Nato' se l'Ucraina sarebbe stata ammessa".

"Nessuna prova dell'imminente attacco russo"

Il presidente Zelensky ha criticato il "panico" che potrebbe derivare dalle affermazioni statunitensi e ha assicurato di non aver visto alcuna prova sul fatto che la Russia sia nell'imminenza di una invasione dell'Ucraina. Una telefonata con Joe Biden domenica ha messo il punto sulla ferrea convinzione che l'unica strada da percorrere sia quella "di continuare a perseguire la diplomazia e la deterrenza". Lo statunitense dall'altra ha riaffermato il suo "impegno per la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina" e ripetuto che "gli Stati Uniti risponderanno rapidamente e con decisione, insieme ai loro alleati e partner, a qualsiasi ulteriore aggressione russa contro l'Ucraina". I due leader, è scritto in una nota della Casa Bianca, hanno comunque convenuto "sull'importanza di continuare a perseguire la diplomazia e la deterrenza in risposta al rafforzamento militare russo ai confini dell'Ucraina". All'invito di Zelenskij di recarsi a Kiev per un vertice urgente la Casa Bianca però non risponde.

Il G7: conseguenze economiche in caso di invasione

Una nota congiunta firmata da Usa, Canada, Giappone, Italia, Francia, Germania e Regno Unito solleva l'asticella dell'attenzione verso quanto potrebbe accadere ai confini dell'Est Europa. "L'accumulo di truppe russe in atto alle frontiere ucraine è causa di grave preoccupazione", scrivono le sette grandi economie mondiali. "Ogni ulteriore aggressione militare da parte della Russia contro l'Ucraina verrà accolta con una risposta rapida, coordinata e forte", affermano i ministri delle Finanze. "Siamo pronti a imporre collettivamente sanzioni economiche e finanziarie che avranno conseguenze economiche enormi e immediate sull'economia russa", hanno concluso gettando nuovi argomenti nel calderone del tavolo diplomatico.

L'Ue si prepara ad accogliere i rifugiati

In caso di flussi di rifugiati dall'Ucraina, l'Unione europea sta lavorando ad un piano ad hoc anche per aiutare i Paesi di primo arrivo. "Stiamo lavorando per un supporto dell'Unione ai confini con l'Ucraina e sto esortando tutti affinché ci sia solidarietà da parte dei Paesi membri", ha spiegato un alto funzionario dell'Ue facendo una distinzione tra la crisi bielorussa - con Varsavia che chiuse i confini ai flussi in arrivo da Minsk - e quella ucraina: "La situazione è differente. "Lì c'è stato un attacco ibrido. Qui si tratterebbe di una crisi con persone in fuga per salvare le proprie vite", ha osservato.