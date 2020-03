(ANSA) - ROMA, 22 MAR - "L'Italia ha bisogno di 100 milioni di mascherine al mese, come ministero degli Esteri abbiamo messo al lavoro ambasciatori e consoli in tutto il mondo chiedendo di reperire materiale. Da ieri sera ne sono arrivate tante da diversi Paesi". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in collegamento con 'Domenica In' da Pratica di Mare, in attesa degli aerei russi con a bordo personale medico, mascherine e respiratori.