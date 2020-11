Di Maio negli Emirati, visita al sito di Expo Dubai

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, oggi in missione negli Emirati Arabi Uniti, ha visitato il sito di Expo Dubai e ha incontrato i rappresentanti della società organizzatrice dell'Esposizione Universale insieme al Commissario Generale italiano per Expo, Paolo Glisenti. Il Ministro, rende noto la Farnesina, ha espresso il forte sostegno italiano per un'esposizione di successo, sottolineando come il nostro Paese stia investendo tutte le risorse necessarie per realizzare un Padiglione di grande valore attrattivo, ispirato a principi di sostenibilità ed economia circolare, nonché una perfetta vetrina della tecnologia e del design dell'Italia. Expo Dubai offrirà una piattaforma importante per rilanciare e rafforzare le relazioni economico-commerciali con tutti i Paesi partecipanti. Le esportazioni costituiscono un pilastro fondamentale per la ripresa economica del nostro Paese: "per questo la Farnesina -prosegue il comunicato - in questi mesi di pandemia ha lavorato senza sosta per mettere in campo un grande sforzo a sostegno delle imprese italiane, il 'Patto per l'export', un articolato programma di interventi pensato per offrire alle nostre aziende strumenti di formazione, promozione e supporto finanziario in tutte le fasi del processo di internazionalizzazione". (ANSA).