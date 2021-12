Di Maio dal G7: contro Covid indossiamo la corazza del vaccino

Milano, 11 dic. (askanews) - "Dobbiamo andare avanti nella lotta alla pandemia, non ne siamo ancora usciti e l'unico modo per sconfiggere il virus è indossare la corazza, che è il vaccino". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a margine del G7 di Liverpool."Non possiamo andare dietro ai complottisti, dobbiamo seguire la scienza, soprattutto in questo momento, dove l'87% della popolazione italiana è vaccinata". Di Maio ha sottolineato che "l'Italia è un modello in tutto il mondo e dobbiamo continuare ad andare avanti in questa direzione, anche per rilanciare l'economia e finalmente avere una ripresa solida e sostenibile".