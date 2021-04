Di Maio, con fine vaccinazioni Italia riparte a Expo Dubai

(ANSA) - DUBAI, 27 APR - "Per completare la campagna vaccinale, noi guardiamo a settembre. E quindi il primo ottobre data dell'apertura dell'Expo Dubai sarà anche l'occasione, insieme a tutti i Paesi che espongono qui, di ripartire tutti insieme, per aiutare le nostre imprese e il Made in Italy nel mondo che significa più posti di lavoro in Italia". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al cantiere del Padiglione Italia di Expo Dubai. (ANSA).