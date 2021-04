Le croci dei bambini svelate da Francesco, ha chiesto loro preghiere e commenti per la Via Crucis

Il Covid 19 ha lasciato il segno anche sui bambini: una sofferenza evidente specialmente dal punto di vista psicologico che viene gridato con dolcezza al mondo nel corso della Via Crucis con papa Francesco. “Nell’ultimo anno con la famiglia non abbiamo più fatto visita ai nonni; i miei genitori dicono che è pericoloso, potremmo farli ammalare di covid. Mi mancano! spesso mi sento sola – rivela una bambina in una preghiera -. La tristezza della solitudine a volte diventa insopportabile, ci sentiamo “abbandonati” da tutti, incapaci di sorridere ancora. . Dopo la riflessione di questa bambina che si sente abbandonata nella solitudine da "zona rossa", Francesco prega: “Illuminaci in questa notte buia, perché non ci smarriamo in questo periodo difficile”. E’ stata una grande prova di pedagogia la Via Crucis del 2021. Ha rivelato la vita quotidiana dei bambini, le loro paure, i fantasmi, i pianti, le difficoltà del quotidiano e anche le piccole gioie fin dalla preghiera iniziale della Via Crucis che un gruppo di loro ha preparato per papa Francesco per la seconda celebrazione in ricordo della passione di Gesù nel tempo del Covid.

Le meditazioni e le preghiere delle quattordici stazioni della Via Crucis Francesco le ha chieste al gruppo Scout Agesci di Foligno I e ai bambini della parrocchia romana Santi Martiri di Uganda. Nello scenario vuoto di Piazza san Pietro, con poche persone distanziate sul sagrato della Basilica, in ossequio alle norme di sicurezza previste nella pandemia, le preghiere dei bambini hanno risvegliato l’attenzione degli adulti ripiegati nei loro lockdown. Anche i bambini soffrono e anche i bambini si rivolgono a Gesù per un conforto. Con la differenza che la loro preghiera è totalmente sincera, capace non di formule ma di parole cariche di vita di ogni giorno. Gesù, specialmente nel ricordo della sua passione e morte, viene considerato dai bambini come un amico speciale e affidabile al quale confidarsi perché non farà orecchie da mercante.

“Caro Gesù – è il coro collettivo dell’invocazione iniziale - Tu sai che anche noi bambini abbiamo delle croci, che non sono né più leggere né più pesanti di quelle dei grandi, ma sono delle vere e proprie croci, che sentiamo pesanti anche di notte. E solo Tu lo sai e le prendi sul serio. Solo Tu sai quanto è difficile per me imparare a non aver paura del buio e della solitudine. Solo Tu sai quanto è difficile non riuscire a trattenermi e risvegliarmi ogni mattina tutto bagnato. Solo Tu sai quanto è difficile non riuscire a parlare bene come gli altri, a pensare svelto e a fare i conti giusti. Solo Tu sai quanto è difficile vedere i miei genitori litigare e sbattere forte la porta e non parlarsi per giorni. Solo Tu sai quanto è difficile essere preso in giro dagli altri e accorgersi di venire escluso dalle feste. Solo Tu sai che significa essere povero e dover rinunciare a quello che hanno i miei amici. Solo Tu sai quanto è difficile liberarsi da un segreto che mi fa tanto male e non sapere a chi dirlo per paura di essere tradito, accusato o non creduto.

Caro buon Gesù

Caro buon Gesù, Tu sei stato bambino come me, anche Tu hai giocato e forse sei caduto e ti sei fatto male; anche Tu sei andato a scuola e forse qualche compito non è andato un gran che bene; anche Tu hai avuto una mamma e un papà e sai che qualche volta non ho molta voglia di obbedire quando mi dicono di fare i compiti, di portare via la spazzatura, di rifare il letto e di mettere a posto la cameretta; anche tu sei andato a catechismo e alla preghiera e sai che non sempre ci vado con tanta gioia. Caro mio buon Gesù, Tu sai soprattutto che nel mondo ci sono bambini che non hanno da mangiare, non hanno istruzione, sono sfruttati e costretti a fare la guerra”. Preghiera che pare interminabile come lo sembra l’infanzia, il tempo della dipendenza e dell’apprendimento a vivere. Francesco non ha preso la parola. Neppure al termine come avveniva in anni passati. Il suo silenzio e l’ascolto oltre la preghiera è apparso impressionante. Quasi un mettersi di lato per indicare che la soluzione dei mali della vita non dipendono da un papa ma da Cristo stesso se intravisto nelle sofferenze del mondo e scegliendo di fare ciascuno la propria parte di bene.

Le carezze scambiate al termine con alcuni bambini corsi ad abbracciarlo sono state un muto richiamo alla tenerezza e al rispetto che si deve all’infanzia.