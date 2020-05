Pandemia e scuola di solidarietà, il decalogo di Francesco per politiche migratorie umanitarie

Se di fronte al fenomeno degli immigrati, dei rifugiati e degli sfollati interni che continua a inquietare la gente e dividere la politica ci si pone con la stessa attenzione mostrata dai medici, infermieri e personale sanitario nella pandemia del Covid-19, le soluzioni sarebbero più semplici. Ne è convinto papa Francesco, accusato dai sovranisti di essere un amico degli immigrati, che in vista della giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato del prossimo 27 settembre invita tutti a ripensare la questione degli sfollati interni partendo dall’esperienza comune della pandemia. Filtrando la condizione dei migranti, rifugiati, sfollati interni ai singoli Paesi con l’esperienza della pandemia, papa Francesco consegna ai cristiani e alla società una sorta di decalogo per cambiare registro culturale, politico ed economico verso un fenomeno che non cessa di dividere l'opinione pubblica.

I 4 verbi

Ai quattro verbi ( accogliere, proteggere, promuovere, integrare) con cui il papa riassumeva nel 2018 la politica umanitaria e giusta sui migranti, oggi nel Messaggio aggiunge una coppia di sei verbi che sono stati già applicati con efficacia da medici e personale sanitario nella cura dei malati di Covid-19. Queste le sei coppie di verbi proposte: bisogna conoscere per comprendere; è necessario farsi prossimi per servire; per riconciliarsi bisogna ascoltare; per crescere è necessario condividere; bisogna coinvolgere per promuovere; è necessario collaborare per costruire.

La proposta

La proposta di Francesco è ispirata dall’icona della fuga in Egitto di Gesù con Maria e Giuseppe per sfuggire a una persecuzione, riletta alla luce dell’esperienza di paura, precarietà e bisogno che tutti stiamo facendo con l’epidemia Covid-19. Una visione concreta quella del dramma degli sfollati interni, spesso invisibile che la crisi mondiale causata dalla pandemia ha esasperato. Questa crisi, infatti, rileva Francesco “per la sua veemenza, gravità ed estensione geografica, ha ridimensionato tante altre emergenze umanitarie che affliggono milioni di persone, relegando iniziative e aiuti internazionali, essenziali e urgenti per salvare vite umane, in fondo alle agende politiche nazionali”. Il papa dedica in maniera unitaria il suo Messaggio agli sfollati interni e “ a tutti coloro che si sono trovati a vivere e tuttora vivono esperienze di precarietà, di abbandono, di emarginazione e di rifiuto a causa del Covid-19”.

Le azioni

E’ tempo di passare ad azioni molto concrete, legate tra loro in una relazione di causa-effetto. Senza giri di parole. Ricordandosi che “Quando si parla di migranti e di sfollati troppo spesso ci si ferma ai numeri. Ma non si tratta di numeri, si tratta di persone! Se le incontriamo arriveremo a conoscerle. E conoscendo le loro storie riusciremo a comprendere. Potremo comprendere, per esempio, che quella precarietà che abbiamo sperimentato con sofferenza a causa della pandemia è un elemento costante della vita degli sfollati”. Francesco richiede di superare le paure e i tanti pregiudizi che “ci fanno mantenere le distanze dagli altri e spesso ci impediscono di “farci prossimi” a loro e di servirli con amore. “Avvicinarsi al prossimo spesso significa essere disposti a correre dei rischi, come ci hanno insegnato tanti dottori e infermieri negli ultimi mesi”. Nel mondo di oggi si moltiplicano i messaggi, però “si sta perdendo l’attitudine ad ascoltare. Ma è solo “attraverso un ascolto umile e attento che possiamo arrivare a riconciliarci davvero. Durante il 2020, per settimane il silenzio ha regnato nelle nostre strade. Un silenzio drammatico e inquietante, che però ci ha offerto l’occasione di ascoltare il grido di chi è più vulnerabile, degli sfollati e del nostro pianeta gravemente malato”. Dobbiamo imparare a condividere “per crescere insieme, senza lasciare fuori nessuno. La pandemia ci ha ricordato come siamo tutti sulla stessa barca. Ritrovarci ad avere preoccupazioni e timori comuni ci ha dimostrato ancora una volta che nessuno si salva da solo”.

Renderle protagoniste

Se vogliamo davvero promuovere le persone alle quali offriamo assistenza, “dobbiamo coinvolgerle e renderle protagoniste del proprio riscatto. La pandemia ci ha ricordato quanto sia essenziale la corresponsabilità e che solo con il contributo di tutti – anche di categorie spesso sottovalutate – è possibile affrontare la crisi”. Infine “per preservare la casa comune e farla somigliare sempre più al progetto originale di Dio, dobbiamo impegnarci a garantire la cooperazione internazionale, la solidarietà globale e l’impegno locale, senza lasciare fuori nessuno”.

Il modello

Quale modello al quale ispirarsi in questa visione umana del problema immigrati e sfollati?

Francesco non ha dubbi e propone di imitare san Giuseppe: “Lui, che ha provato la sofferenza di chi fugge a causa dell’odio dei potenti”. E lo prega per “confortare e proteggere tutti quei fratelli e quelle sorelle che, spinti dalle guerre, dalla povertà e dalle necessità, lasciano la loro casa e la loro terra per mettersi in cammino come profughi verso luoghi più sicuri”.