Daclon, 'dottrina Trump cambierà mondo'

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - La presidenza Trump sta cambiando radicalmente il rapporto dell'America con il mondo. 'America First' non è solo uno slogan ma la sintesi di una dottrina che porta gli USA a un sempre minore impegno verso l'esterno. E se Trump verrà rieletto questa rivoluzione geopolitica cambierà il mondo per decenni, e diverrà probabilmente irreversibile. E' questo, in sintesi, quanto sostiene uno studio coordinato dal segretario generale della Fondazione Italia USA, Corrado Maria Daclon, docente e tra i maggiori esperti di geopolitica, che sarà pubblicato su Gnosis, la rivista di intelligence edita dall'AISI, l'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna del governo italiano.