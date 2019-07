Da Xi'an a Roma: l'Italia attraverso l'occhio dei cinesi

Roma, 6 lug. (askanews) - Un anno intero tra riprese, montaggio, traduzioni e chilometri di immagini girate a Roma e a Xian: finalmente a settembre vedrà la luce e andrà in onda su CCTV il grande affresco che il Governo Cinese ha voluto dedicare alla Città Eterna, per la doppia regia di Zhao Weidong e Paolo Carrino. Il progetto ha avuto il prezioso supporto di Roma Capitale, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e della Fondazione Italia-Cina.Per l'Italia rappresenta una nuova opportunità di sviluppo del turismo e della comprensione culturale del nostro immenso, mai abbastanza elogiato, patrimonio artistico e storico. Attraverso ben 100 puntate (sì, cento) la serie Da Xian a Roma racconterà al pubblico del gigante asiatico tutta la storia di Roma dalla sua fondazione ad oggi, sempre confrontandola con l'altro polo del mondo, la coeva capitale Changan, l'odierna Xian, sede dell'Esercito di Terracotta, inizio e fine della Via della Seta, centro nevralgico del mondo orientale quando Roma era il cuore della nostra Europa.Verranno raccontate la cultura e le tradizioni di ieri e di oggi, la storia, l'architettura, l'arte, il diritto, il tempo libero, lo stile di vita. Un incontro di due grandi città contemporanee ordito da tanti volti noti della TV cinese, blogger e influencer nelle varie materie, affiancati da altrettanti esperti, critici, imprenditori, politici, stilisti, designer, architetti, archeologi, artisti italiani. Insomma un'opera televisiva che non è soltanto un piacevole strumento di reciproca conoscenza ma anche e soprattutto un esempio di diplomazia culturale che, rivelando l'anima e l'essenza delle due città, promuove le tante occasioni di scambi culturali e turistici e offre preziosi strumenti di cooperazione.Ci sono incredibili analogie tra i nostri Paesi ma anche differenze altrettanto tangibili. Entrambe sono un invito al viaggio, alla scoperta dell'altro, perché senza viaggio non siamo nulla. La prima voglia di conoscenza si sfoga fuori dalla pancia, poi dalla casa, poi dalla città, a volte stretta e provinciale, in cui siamo nati. Il viaggio è quello che rende l'uomo diverso da un gatto o da una mosca. Il nostro viaggio, attraverso le telecamere, è un invito ad andare a vedere, a toccare con mano. E di viaggiatori cinesi in Italia, spinti dalla visione del nostro programma, ne arriveranno milioni.Girata interamente in 4K, Da Xian a Roma verrà presentata alla stampa italiana il 18 luglio 2019, ore 10.30 dal Vicedirettore Generale di China International Television Corporation (CITVC), Mr. Tang Shiding, nella bella cornice del Piccolo Eliseo, alla presenza di stampa e autorità italiane.L'iniziativa di CITVC anticipa di pochi mesi l'importante ricorrenza, nel 2020, del 50º anniversario dell'inizio dei rapporti diplomatici tra Italia e Cina e si pone nella scia della visita a Roma del presidente Xi Jinping.