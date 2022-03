Da Unesco giubbotti antiproiettile e caschi a giornalisti ucraini

Roma, 17 mar. (askanews) - Ai giornalisti ucraini verranno forniti dall'Unesco dispositivi di protezione individuale e formazione per lavorare in ambienti ostili, ha affermato l'agenzia delle Nazioni Unite.L'Unesco ha affermato che fornirà un lotto iniziale di 125 set di giubbotti antiproiettile ed elmetti per aiutare i giornalisti ucraini sfollati a continuare il loro lavoro e sostenere il libero flusso di informazioni durante la guerra.In una nota l'Unesco rileva che migliaia di giornalisti stanno continuando a fare il loro lavoro in Ucraina, molti senza i necessari dispositivi di protezione o addestramento, essendosi ritrovati nel ruolo di corrispondenti di guerra all'improvviso.L'attrezzatura sarà distribuita dalla prossima settimana da Reporter senza frontiere, tramite il suo Centro per la libertà di stampa a Leopoli, e la Federazione internazionale dei giornalisti, ha affermato l'Unesco.Audrey Azoulay, direttore generale dell'Unesco, ha dichiarato: "Ogni giorno, giornalisti e operatori dei media stanno rischiando la vita in Ucraina per fornire informazioni salvavita alle popolazioni locali e informare il mondo della realtà di questa guerra."Siamo determinati a sostenerli e proteggerli in ogni modo possibile".