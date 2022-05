L'avvertimento di Mosca: "Ci sarà una reazione politica con la Finlandia e la Svezia nella Nato"

"La Russia non ha intenzioni ostili in relazione alla Finlandia e alla Svezia" i due paesi intenzionati ad entrare nella Nato. Lo ha detto il vice ministro degli esteri Alexander Grushko, stando all'agenzia Interfax, precisando che tale mossa "non rimarrà senza una reazione politica". Tuttavia "è presto per parlare di dispiegamento delle forze nucleari russe nella regione baltica in caso Finlandia e Svezia dovessero entrare nella Nato", ha aggiunto.

Zelensky: "Negoziati complessi per evacuare Azovstal"

Nel suo ultimo video il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy parla di colloqui "molto complessi" con la Russia per far uscire gli ultimi difensori dallo stabilimento Azovstal di Mariupol, aggiungendo che Kiev si avvale di "intermediari influenti". "Le forze russe - ha proseguito - bombardano costantemente le acciaierie nel porto meridionale di Mariupol, l'ultimo bastione di centinaia di difensori ucraini in una città quasi completamente controllata dalla Russia dopo più di due mesi di assedio".

Putin malato di cancro

Il presidente Vladimir Putin sarebbe gravemente malato di cancro e in Russia sarebbe già in corso un golpe per rimuoverlo. E' quanto sostenuto dal capo degli 007 ucraini, il generale maggiore Kyrylo Budanov, in un'intervista a Sky News, senza però fornire alcun dettaglio o prova delle sue affermazioni.

Il Pentagono alla Russia: cessate il fuoco

Il capo del pentagono Lloyd Austin ha avuto un colloquio telefonico con il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu durante il quale ha chiesto un rapido cessate il fuoco in Ucraina e messo in evidenza l'importanza di preservare canali di comunicazione. Lo ha reso noto il Pentagono.

Erdogan: "No a Finlandia e Svezia nella Nato"

L'adesione di Finlandia e Svezia alla Nato sarebbe 'un errore' come quello dell'ingresso della Grecia nell'Alleanza Atlantica, ha detto invece il presidente turco Erdogan. "Non voglio che si ripeta lo stesso errore commesso con l'adesione della Grecia", ha affermato, accusando Stoccolma ed Helsinki di 'ospitare terroristi del Pkk', il Partito dei Lavoratori del Kurdistan: 'Non abbiamo un'opinione positiva', ha insistito.

Da sabato stop elettricità a Finlandia

Intanto dalla Russia arriva la notizia che da sabato 14 maggio verranno sospese le forniture di elettricità alla Finlandia. L'operatore della rete elettrica finlandese ha assicurato di poter fare a meno delle importazioni di energia dalla Russia, sospese da domani per bollette non pagate. "Eravamo preparati per questo e non sarà difficile. Possiamo gestire un po' più di importazioni dalla Svezia e dalla Norvegia", ha detto all'AFP Timo Kaukonen, un responsabile delle operazioni per l'operatore Fingrid, in una fase di tensione con Mosca per i piani di Helsinki di aderire alla Nato.

"210.000 bambini ucraini deportati"

La commissaria ai Diritti umani del parlamento ucraino, Lyudmyla Denisova, ha affermato che più di 210.000 bambini ucraini sono stati deportati contro la loro volontà dai russi. Facevano parte degli 1,2 milioni di ucraini che Kiev afferma siano stati portati via dal loro paese con la forza. Parlando alla tv nazionale, Denisova ha affermato che "quando i nostri figli vengono deportati, si distrugge l'identità nazionale e si priva il nostro Paese del futuro". Denisova non ha fornito prove a sostegno di queste cifre. Il Guardian, che riferisce della notizia, aggiunge che non è stato possibile verificarle in modo indipendente.