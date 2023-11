L'annuncio di Netanyahu: gestiremo noi la sicurezza di Gaza. Diplomatici Usa contro Biden

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato su Abc News che il suo Paese avrà "la responsabilità generale della sicurezza" della Striscia di Gaza "per un periodo indefinito" una volta terminata la guerra con Hamas. "Quando non abbiamo questa responsabilità in materia di sicurezza, vediamo l'esplosione del terrore di Hamas su una scala che non potevamo immaginare" ha spiegato il premier israeliano. Netanyahu ha respinto ancora una volta l'idea di un cessate il fuoco senza il rilascio degli ostaggi rapiti da Hamas. "Non ci sarà alcun cessate il fuoco generale a Gaza senza il rilascio dei nostri ostaggi" ha tuonato. "Per quanto riguarda le piccole pause - un'ora qui, un'ora là - le abbiamo già avute" ha concluso. Nel frattempo prosegue lo scontro tra Onu e Israele. "Gaza sta diventando un cimitero di bambini" ha accusato il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. "Vergognati", gli ha replicato a brutto muso il ministro degli Esteri dello Stato ebraico Eli Cohen. Le notizie più importanti della giornata:

05:07 Rupi Kaur rifiuta invito Biden a festa Diwali, “atrocità a Gaza” - La poetessa canadese Rupi Kaur afferma di aver rifiutato l'invito da parte dell'amministrazione Biden alle celebrazioni per la festività indiana di Diwali, a causa della sua posizione nella guerra tra Israele e Hamas. "Sono sorpresa che questa amministrazione trovi accettabile celebrare Diwali, quando il loro sostegno alle attuali atrocità contro i palestinesi rappresenta l'esatto opposto di ciò che questa festa significa per molti di noi", ha scritto la Kaur sui suoi account dei social media.

03:58 Gaza: Anp, oltre il 60% degli ospedali è fuori uso - Secondo una dichiarazione della ministra della Sanità dell'Autorità nazionale palestinese Mai al-Kaila, oltre il 60% degli ospedali e dei centri medici di Gaza sono fuori servizio. Lo riportano i media locali. Al-Kaila ha affermato che 16 dei 35 nosocomi e 51 dei 72 centri medici non sono più operativi a causa della carenza di carburante e forniture mediche, nonché del bombardamento israeliano.

00:11 - Memo di dissenso diplomatici Usa su politica verso Israele - Lo staff del dipartimento di Stato Usa ha criticato duramente la gestione della guerra tra Israele e Hamas da parte dell'amministrazione Biden in una nota di dissenso ottenuta da Politico, sostenendo che, tra le altre cose, gli Stati Uniti dovrebbero essere disposti a criticare pubblicamente gli israeliani. Il messaggio, scrive Politico, suggerisce una crescente perdita di fiducia tra i diplomatici statunitensi nell'approccio del presidente Joe Biden alla crisi in Medio Oriente e riflette i sentimenti di molti di loro, soprattutto di livello medio e inferiore. Se tali dissensi interni si intensificassero, potrebbero rendere più difficile per la Casa Bianca elaborare una politica per la regione.