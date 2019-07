Crisi in Venezuela, opposizione annuncia negoziati nelle Barbados

Roma, 8 lug. (askanews) - L'opposizione in Venezuela ha annunciato di aver raggiunto un accordo per riprendere i colloqui con il presidente Nicolas Maduro, per cercare di risolvere la crisi politica da tempo in atto nel Paese.Un incontro tra responsabili del governo e dell'opposizione è in programma nelle Barbados, come ha annunciato l'autoproclamato presidente ad interim Juan Guaidó. Non è stata indicata una data per i colloqui, sotto la mediazione della Norvegia.Il dialogo tra le due parti è naufragato a maggio. Al momento non ci sono stati commenti a riguardo da parte del governo di Maduro.