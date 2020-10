Covid: Zidane e 90 firmatari chiedono riapertura palestre

(ANSA) - PARIGI, OCT 11 - "Non c'è mai stato nessun cluster nelle palestre e nei centri sportivi", chiuderle è "un messaggio sbagliato e ansiogeno, dalle conseguenze disastrose. Non deve più essere ripetuto": è la richiesta, senza mezzi termini, di 90 personalità - atleti di primo piano fra cui Zinedine Zidane, medici e docenti - per la riapertura di palestre, centri sportivi e sale polivalenti, chiuse in Francia dalla settimana scorsa per l'aumento dei contagi di Coronavirus. "Noi, professionisti dell'organizzazione delle attività fisiche e sportive, sportivi di alto livello e professionisti della salute - si legge nell'appello pubblicato oggi da Le Journal du Dimanche - condanniamo la stigmatizzazione dei luoghi in cui si pratica attività fisica e sportiva quali vettori di propagazione della attuale pandemia". "Non si tratta di negare la gravità di quest'ultima - continuano i firmatari - né di affermare la totale assenza di rischio in questi locali, ma piuttosto di denunciare decisioni infondate, sul piano sanitario, sociale ed economco". Oltre a "Zizou", tra i firmatari figurano Marie-Amélie Le Fur, presidente del comitato paralimpico e sportivo francese, Stéphane Diagana, campione del mondo di atletica, Jean-François Toussaint, docente di Fisiologia all'Università di Parigi. (ANSA).