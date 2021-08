Covid, Sassoli: successo Pnrr dipenderà molto dall'Italia

Roma, 22 ago. (askanews) - "Non sfugge a nessuno che il successo o l'insuccesso" dei piani di ripresa dell'Ue post pandemia "dipenderanno molto dall'Italia. Se il nostro paese dimostrerà di utilizzare in modo virtuoso i soldi del PNRR, la nuova politica economica potrà affermarsi e i 5 passi fondati sullo scambio di politiche espansive, condizione del rischio, interventismo della BCE in cambio di condizionalità e uso appropriato delle risorse potranno garantire la scrittura di una pagina nuova dell'esperienza europea e consentire di affrontare i rischi e le incertezze del mondo nuovo con responsabilità e coerenza. Un fallimento costerebbe molto caro all'Italia e al progetto europeo". Lo ha detto il presidente dell'Europarlamento David Sassoli al meeting di Rimini."Chi pensa di mettere tra parentesi quanto accaduto, di chiudere tutto in un'emergenza, per tornare alle politiche di prima, rischia di far piombare l'Europa in una crisi strutturale dagli esiti molto negativi - ha aggiunto - La sfida di questo tempo ci pone, insomma, di vivere questo crinale della Storia abbandonando la logica emergenziale. É vero che siamo partiti da una emergenza ma ora possiamo progettare la nuova Europa. E una Italia rinnovata in una Europa rinnovata".E in questo contesto "la stabilità italiana è un progetto politico, non solo una condizione per affrontare una stagione difficile", non solo per "la campagna vaccinale e l'avvio del Pnrr", la stabilità "ha senso perché serve a consolidare la svolta avvenuta in Europa, e di conseguenza nelle nostre politiche nazionali di bilancio, di investimento, di coesione sociale".