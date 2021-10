Covid: riaprono a novembre linee notturne metro di Londra

(ANSA) - LONDRA, 14 OTT - Riprenderà dal 27 novembre anche il servizio notturno della metropolitana di Londra, sospeso sulla scia dell'emergenza Covid e delle restrizioni imposte nei mesi passati dalla pandemia. Lo ha annunciato oggi il sindaco della capitale britannica, Sadiq Khan, mentre la società di gestione del traporto urbano, Lft, ha precisato che la riapertura riguarderà per ora le corse fra l'una e le 5,30 del mattino, garantite da due delle linee della 'tube', Victoria e Central, contrassegnate rispettivamente dal colore celeste e da quello rosso. Si tratta di una misura destinata "a fare la differenza per coloro che circolano di notte", ha detto Khan, parlando di un segnale "importante per il rilancio (post Covid) della vivace economia anche notturna di Londra", oltre che per "la sicurezza di chiunque viaggia verso casa di notte, in particolare donne e ragazze". Il ritorno in servizio delle linee notturne era stato invocato fra gli altri negli ultimi mesi da diverse attiviste, in seguito a episodi di femminicidio avvenuti nella metropoli di recente, come quello della 33enne Sarah Everard, rapita di sera a marzo da un poliziotto fuori servizio attraverso la messa in scena di un finto arresto mentre era costretta a rincasare a piedi fra un quartiere residenziale e l'altro, per essere poi ammanettata, violentata e uccisa. (ANSA).